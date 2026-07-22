Нефтяной инжиниринг утонул в Каспии

Арбитражный суд Астраханской области признал банкротом компанию «Вимар Оффшор», которая с 2008 года выполняла подводные работы для нефтегазового сектора. Процедура наблюдения длилась больше года, первое собрание кредиторов так и не состоялось из-за судебных запретов, поэтому суд ввел конкурсное производство до 29 декабря. В реестр требований кредиторов вошли долги на 1,33 млрд руб., при этом заявки еще примерно на 3 млрд руб. суд пока не рассмотрел. Крупнейший кредитор — «Лукойл-Нижневолжскнефть» с требованиями около 511 млн руб. в реестре и еще 2,9 млрд руб. в новых требованиях. При этом сам «Вимар Оффшор» безуспешно пытался взыскать с «Лукойла» 2,3 млрд руб. убытков по четырем искам, апелляция отменила единственное решение в пользу должника на 230 млн руб. Восстановить платежеспособность компании не удалось, суд отверг план финансового оздоровления как неисполнимый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В портфолио банкрота «Вимар Оффшор» есть строительство подводных трубопроводов

Фото: Правительство Астраханской области В портфолио банкрота «Вимар Оффшор» есть строительство подводных трубопроводов

Фото: Правительство Астраханской области

Астраханскую компанию «Вимар Оффшор», с 2008 года выполнявшую морские и подводно-технические работы для нефтегазового сектора, признали банкротом. В июле Арбитражный суд региона открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком на полгода — до 29 декабря.

Дело о банкротстве «Вимар Оффшора» рассматривается с марта 2024 года. Заявление о признании компании несостоятельной подало ООО «Сварог», позднее его требования в порядке процессуального правопреемства перешли к Сергею Дугинову. В реестр требований кредиторов включена задолженность в размере более 47,1 млн руб. В октябре 2024 года суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения, обязанности временного управляющего были возложены на Валентину Чупринскую.

ООО «Сварог» зарегистрировано в Москве в 2004 году. Компания занимается наземными и морскими инженерными изысканиями. Учреждают юрлицо Михаил Курбатов и Владислав Филев. Компания была субподрядчиком при строительстве газопровода «Северный Поток» (Северо-Европейский газопровод) в Балтийском море, затем выполняла геотехнические изыскания для проектирования трассы трубопровода для проекта «Северный Поток 2». «Сварог» также выполнял морские инженерные изыскания для строительства добычной и транспортной инфраструктуры месторождения им. Филановского в Каспийском море. В 2025 году оборот предприятия составил 1,3 млрд руб., а чистая прибыль 214 млн руб.

Согласно порталу «Федресурс», за время наблюдения в реестр требований кредиторов «Вимар Оффшора» включены требования на общую сумму порядка 1,33 млрд руб. К делу присоединились ФНС России с требованиями свыше 270 млн руб., «Лукойл-Нижневолжскнефти» - около 511 млн руб. по двум определениям, Сергей Дугинов, казахстанский ТОО «Каспиан Оффшор Констракшн», ФГУП «Росморпорт», московское ООО «Группа компаний сервисные и промышленные активы» и еще нескольких организаций. Помимо этого не рассмотрены по существу требования еще примерно на 3 млрд руб., в том числе два иска «Лукойл-Нижневолжскнефти» на 2,9 млрд руб. в совокупности. О намерении вступить в дело эти и другие кредиторы, включая ООО «Адамант» и «Строительную компанию «Северная гавань», заявляли еще осенью 2024 года.

Еще в 2024 году компания выставляла на торги арестованные суда и автомобили на общую сумму около 424 млн руб., а ее кредиторская задолженность уже тогда оценивалась в 2,9 млрд руб.

Первое собрание кредиторов, которое было запланировано на 30 января 2025 года, так и не состоялось, поскольку 22 января суд запретил его проводить по ходатайству ФНС и «Лукойл-Нижневолжскнефти». Только в апреле 2026 года обеспечительные меры были отменены, однако «Вимар Оффшор» и «Лукойл-Нижневолжскнефть» обжаловали снятие запрета на проведение собрания кредиторов. В июне апелляционный суд удовлетворил жалобу.

ООО «Вимар Оффшор» с 2014 года учреждает Виктор Слоболинский, который сейчас занимает кресло директора в ООО «Моршельфсервис». На сайте компании указаны пять завершенных проектов. В разные годы участвуя в обустройстве месторождений им. Филановского и им. Грайфера по заказу «Лукойл-Нижневолжскнефти». В 2012 году «Вимар Оффшор» поднял с глубины 20 м затонувшее судно на расстоянии 15 миль от порта Одесса в Черном море по заказу Black Sea Shipping Service. В 2025 году выручка компании выросла на 87% и достигла 255 млн руб., чистые убытки уменьшились с 114 млн до 69 млн руб. Активы составили 2,7 млрд руб.

По данным временного управляющего, восстановить платежеспособность ООО «Вимар Оффшор» невозможно. На сайте ЕФРСБ указано, что в 2023 году балансовая стоимость имущества компании чуть превышала 3,6 млрд руб. 20 июля этого года было проведено собрание действующих и экс-работников предприятия. В отчете отмечается, что «Вимар Оффшор» имеет задолженность по зарплате перед 33 сотрудниками, включая двух бывших. Сумма требований пока не определена. В декабре 2023 года Роструд сообщал, что компанию обязали погасить 26 млн руб. долга по зарплате перед 109 работниками.

«Вимар Оффшор» оспорил анализ финансового состояния и настаивал на судебной финансово-бухгалтерской экспертизе. Компания представила план финансового оздоровления, подготовленный экспертами ООО «Оценочная компания „Вета“», но суд счел его неисполнимым. В определении указано, что в плане отсутствовал график расчетов с кредиторами, занижался размер требований ФНС, не были учтены обязательства перед господином Дугиновым на 313,4 млн руб. неустойки, а также задолженность перед иностранными контрагентами. Доказательств наличия инвесторов или реальных контрактов, способных обеспечить возобновление работы предприятия, суду не представили.

Поскольку установленный законом семимесячный срок рассмотрения дела истек, а первое собрание кредиторов так и не прошло, суд самостоятельно принял решение о введении конкурсного производства. Обязанности конкурсного управляющего также исполняет Валентина Чупринская. Заявление «Вимар Оффшора» о разрешении разногласий по анализу финансового состояния выделено в отдельное производство, заседание по нему назначено на 22 июля.

С лета 2024 года «Вимар Оффшор» пытался взыскать со своего заказчика — «Лукойл-Нижневолжскнефть» — 2,3 млрд руб. компенсации убытков по договору строительства морских трубопроводов на месторождении имени Грайфера по четырем искам. Банкрот требовал 274 млн руб. за курсовые и инфляционные потери из-за продления сроков работ, еще 933 млн руб. за дополнительные затраты из-за несоответствия техдокументации фактическим свойствам грунта, 855 млн за простои по погодным условиям и 298 млн руб. за простои из-за отсутствия доступа к объекту. По последнему делу суд первоначально взыскал 230 млн руб. в пользу «Вимар Оффшора», но апелляция это решение отменила. Из заявленных убытков компания не получила ничего.

Нина Шевченко