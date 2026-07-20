В историческом центре Астрахани начали реновацию под высотные ЖК до 30 этажей

В Астрахани приступили к комплексному развитию территории площадью 4,7 га в Кировском районе. Земля в границах улиц Бабефа, Сен-Симона и переулка Островского передана под многоэтажную жилую застройку подконтрольной государству структуре — ООО «Агентство по развитию жилищного строительства и ипотеки Астраханской области». Соответствующая информация размещена на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Под снос пойдут 78 объектов, включая ветхие дома и один торговый павильон. На месте недостроенных корпусов ЖК «Паруса», который ранее фигурировал в судебных разбирательствах, теперь предстоит возвести новые здания с предельной высотой до 30 этажей, либо реконструировать нынешние. Проект рассчитан на 15 лет, оператор обязан разработать документацию в течение 270 дней, указано в документации.

Согласно условиям проекта, новые высотки необходимо вписать в исторический ландшафт, поскольку территория для комплексного развития прилегает к зонам охраны памятников архитектуры. Застройщик обязан предусмотреть парковки, детские сады, школы и озеленение, а также реконструировать тепловые сети в прилегающих кварталах.

Нина Шевченко