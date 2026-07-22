Доходы волгоградского губернатора составили почти 13 млн рублей в 2025 году

ЦИК России обнародовал сведения о доходах губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова за 2025 год. Общая сумма составила 12,9 млн руб., что эквивалентно примерно 35,3 тыс. руб. в день. На четырех банковских счетах главы региона хранилось более 25,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

Доходы сложились из пенсии военнослужащего, губернаторской зарплаты и процентов по вкладу в Сбербанке. В собственности Андрея Бочарова значатся земельный участок в 1,4 тыс. кв. м и дом площадью 279,3 кв. м в Москве , квартира в 34,9 кв. м в Алтайском крае, доля 2/5 в столичной квартире площадью 292,3 кв. м, а также нежилое здание в Москве площадью 8,7 кв. м. Недвижимости в Волгоградской области у губернатора нет.

По сравнению с 2021 годом доход главы региона вырос вдвое, тогда он заработал 6,4 млн руб. Состав имущества за четыре года не изменился.

Нина Шевченко