Экс-профессора волгоградского вуза заподозрили в дискредитации ВС РФ

В Волгограде задержан 53-летний бывший профессор ВолГУ Роман Мельниченко. Его обвиняют в дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). По данным ГУ МВД по региону, в сентябре прошлого года он разместил на своих интернет-ресурсах видеоматериалы с информацией, дискредитирующие российскую армию. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.ru / roman_grigorevich_melnichenko Фото: vk.ru / roman_grigorevich_melnichenko

В его квартире проведены обыски. Изъяты компьютер, микрофоны, веб-камера и мобильные телефоны.

В 2022 году господина Мельниченко уволили с должности преподавателя в ВолГУ после публикации с антироссийской риторикой во «Вконтакте». В сентябре 2024 года профессора уже оштрафовали за репост видео с фейками о российской армии и приговорили к трем суткам ареста за неповиновение сотрудникам полиции.

Нина Шевченко