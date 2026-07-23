Мобилизация против гособоронзаказа

Прокуратура просит Саратовский областной суд ужесточить приговор бывшему руководству саратовского КБПА Максиму Шихалову по делу о растрате. Как выяснил «Ъ», в основе требований гособвинения — отягчающее обстоятельство в виде мобилизации. Защита настаивает, что аренда дизельного генератора была нужна для бесперебойного выполнения гособоронзаказа в период СВО и просит оправдать менеджеров. Завод, которым руководил господин Шихалов, потерпевшим себя не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И защита Максима Шихалова и гособвинение оспаривают приговор в Саратовском областном суде

Фото: Яндекс Карты И защита Максима Шихалова и гособвинение оспаривают приговор в Саратовском областном суде

Фото: Яндекс Карты

Прокуратура требует ужесточить приговор бывшему генеральному директору АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (КБПА) Максиму Шихалову и его первому заместителю Владимиру Пожарову. Соответствующее апелляционное представление, как стало известно Ъ, в Саратовский областной суд направила старший помощник прокурора Кировского района Елизавета Иванова.

9 июня 2026 года Кировский районный суд Саратова признал Максима Шихалова виновным в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), связанных с арендой ДГУ и служебного автомобиля. Его первый заместитель Владимир Пожаров осужден за растрату и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В документе гособвинитель называет приговор незаконным, так как при вынесении приговора суд не установил отягчающих наказание обстоятельств. Среди требований к облсуду — учесть, что растрата Шихаловым и Пожаровым якобы была совершена в период проведения мобилизации, а КБПА является организацией оборонного-промышленного комплекса. Она просит отменить решение, а уголовное дело направить снова в Кировский районный суд для рассмотрения, но в ином составе. Помимо этого, исходя из позиции гособвинения, нужно запретить осужденным заниматься управленческой деятельностью на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Адвокат Максима Шихалова Татьяна Шилова, опровергает доводы прокуратуры. По ее мнению, приговор действительно незаконный, так как отсутствует вина Шихалова.

Адвокат считает, что решение Кировского райсуда нужно отменить, а ее подзащитного оправдать.

«Не представлено доказательств того, что проведение частичной мобилизации каким-либо образом повлияло на совершение им преступления или связано с ним, а на момент совершения преступления Максим Шихалов не участвовал в вооруженном конфликте»,— подчеркнула госпожа Шилова.

Договор аренды спорной дизель-генераторной установки (ДГУ) заключен в августе 2021 года — за 13 месяцев до того, как совершение преступления в период мобилизации стало отягчающим обстоятельством, согласно федеральному законодательству. И за год до начала частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года, напомнила адвокат.

«Основным мотивом заключения этого договора для АО „КБПА“ являлось обеспечение организации дополнительным источником электропитания, что позволило не допустить простоев в период отключения электроэнергии, перевести АО „КБПА“ в период проведения СВО на трехсменный режим работы и не допустить срывов гособоронзаказа»,— сообщила защитник.

Госпожа Шилова в апелляции указывает, что причинение ущерба гражданам, АО «КБПА» и государству не нашло своего подтверждения при рассмотрении уголовного дела.

Судья Дмитрий Кочетков дал Максиму Шихалову шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Владимира Пожарова приговорили к семи годам. Обоих оштрафовали на 900 тыс. рублей.

Ольга Симонова