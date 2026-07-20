КБ из Нижнего вернет 8 млн саратовскому минтрансу за просрочку поставки «Валдая»

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о взыскании с нижегородского АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева» 8 млн руб. пеней по государственному контракту. Речь идет о просрочке поставки пассажирского речного судна класса «Валдай». Заказчик требовал 28,1 млн руб. за период с октября 2024 года по июнь 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» основано 25 февраля 1993 года в Нижнем Новгороде. С октября 2025 года компанию возглавляет Захар Сидоренко. По итогам 2018 года выручка компании составила 607,7 млн руб. при чистой прибыли 39,3 млн руб. Дальнейшая финансовая отчетность предприятия не публиковалось. Всего Саратовская область заказала у КБ пять «Валдаев» более чем за 800 млн руб.

Арбитражный суд Саратовской области 7 апреля снизил эту сумму до 8,1 млн руб. Основанием стала несоразмерность заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства. Суд учел степень готовности судна на разных этапах просрочки. Ответчик не согласился с решением и подал апелляционную жалобу.

В апелляции ответчик просил отменить решение и уменьшить неустойку до 714 тыс. руб. либо до 384 тыс. руб. Заявитель сослался на отсутствие убытков у истца. Также он указал на форс-мажорные обстоятельства. Речь шла о санкционных ограничениях, срыве поставок комплектующих и закрытии навигации из-за низких температур. По мнению ответчика, заказчик злоупотребил правом, отказавшись перенести срок выполнения работ.

Апелляционный суд отклонил все доводы жалобы. Суд указал, что первая инстанция уже снизила неустойку до однократной учетной ставки Банка России, а также отметил, что международные санкции и проблемы с контрагентами не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы. Эти риски лежат на предпринимателе.

Суд не нашел доказательств злоупотребления правом со стороны заказчика. Отказ подписать дополнительное соглашение о переносе срока не признан недобросовестным поведением. Суд также отметил, что даже ошибочная квалификация контракта как смешанного не повлияла на законность решения. Апелляционная инстанция не стала пересчитывать неустойку в большую сторону, так как это ухудшило бы положение ответчика. Решение вступило в законную силу и пока не обжаловано в кассационном порядке.

Никита Маркелов