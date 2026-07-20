Волгоградский депутат Андрей Гимбатов планирует идти в Госдуму на второй срок

Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов подал документы в областной избирком для регистрации на сентябрьских выборах. Парламентарий выдвинут «Единой Россией» по Михайловскому одномандатному округу и намерен переизбраться на второй срок, сообщили в реготделении партии. Этот округ с 1993 года представлял Владимир Плотников, который в 2026 году сменил регион и вошел в число лидеров праймериз в Брянской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.m / gimbatov34 Фото: t.m / gimbatov34

Помимо господина Гимбатова, на мандат от партии претендуют бывший глава Волгограда Виталий Лихачев и спецпредставитель губернатора по ТЭК Николай Николаев. Андрей Гимбатов баллотируется от округа, в который входят 14 муниципальных районов, три района Волгограда, а также Урюпинск и Михайловка.

Действующий депутат Госдумы Алексей Волоцков выдвинут кандидатом в областную думу по Кировскому округу № 18. Это место освободилось после лишения мандата Станислава Короткова за нарушение антикоррупционного законодательства.

Нина Шевченко