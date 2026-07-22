Астраханский губернатор сообщил о росте грузопотока по Волго-Каспийскому каналу

Грузопоток по Волго-Каспийскому каналу вырос на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минпром Астраханской области Фото: Минпром Астраханской области

Несмотря на осложненную гидрологическую ситуацию после паводка, суда проходят без задержек, отметил глава региона. В канале ведутся дноуглубительные работы, задействованы семь земкараванов и вспомогательный флот.

Губернатор уточнил, что ведется расширение канала, готовится проект спрямления «большого поворота», строятся защитные сооружения и разгрузочный канал. Для промеров уже используют безэкипажные катера, четыре ледокола готовят к зиме.

Также Игорь Бабушкин сообщил, что новым руководителем астраханского филиала Росморпорта назначен Александр Шрайтель.

Нина Шевченко