ЦИК раскрыл доход губернатора Астраханской области в 2025 году

Центризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму от «Единой России» за 2025 год. Согласно отчету, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин задекларировал около 13,5 млн руб., то есть в среднем ежемесячно заработок главы региона составлял чуть более 1,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Такие доходы сложились из процентов по вкладам в «Сбербанке» и банке ВТБ, пенсии военнослужащего, зарплаты губернатора. На имя Игоря Бабушкина в банках открыты семь счетов с общим остатком в 10,78 млн руб.

Дополнительно астраханский губернатор задекларировал два земельных участка в 420 кв. м и 1540 кв. м в Подмосковье, частный дом площадью 137 «квадратов» также в Мособласти, квартиру в Москве (107,3 кв. м) и 1/3 доли в квартире в Ярославской области (59,2 кв. м.) Также господи Бабушкин владеет иным зданием в Подмосковье (132,1 кв. м), мотоциклом BMW 2018 года и мотоциклом Suzuki 2009 года. Недвижимости в Астраханской области глава региона не имеет.

Нина Шевченко