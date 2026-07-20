Рельсы не доложили до экспертизы

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» 25 млн руб. неотработанного аванса по контракту на корректировку проекта саратовского «скоростного» трамвая. Подрядчик не получил положительное заключение госэкспертизы. Спор стал частью конфликта вокруг реконструкции трамвайной сети Саратова стоимостью 17,3 млрд руб., который сопровождается серией уголовных дел против руководителей исполнителя, бывшего директора МУПП «Саратовгорэлектротранс» и ряда чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (председательствующая — Гюзяль Батыршина) подтвердил законность взыскания с ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» (СЗИК) 25 млн руб. неотработанного аванса. Ранее Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск МУПП «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ) к подрядчику. Основанием для возврата средств стало отсутствие положительного заключения государственной экспертизы по скорректированному проекту саратовского «скоростного» трамвая (маршрут № 9).

Апелляция отклонила доводы ответчика о том, что заказчик официально не отказался от контракта. Суд указал: претензия с требованием вернуть аванс выражает волю заказчика на расторжение договора. Подрядчик также сослался на возможность устранить нарушения, однако срок получения экспертизы истек в августе 2022 года. Представители СЗИК не смогли доказали факт устранения недостатков, перечисленных в отрицательном заключении госэкспертизы.

В ходе разбирательства ответчик заявил, что его документацию использовали при заключении замещающей сделки. Суд изучил положительное заключение экспертизы от 6 июня 2026 года и не нашел ссылок на работы СЗИК. Низкая цена нового договора (99 тыс. руб.) также не подтвердила доводы жалобы. Арбитраж счел обстоятельства неубедительными для пересмотра решения о возврате аванса.

Подрядчик пытался связать просрочку с действиями заказчика, который задерживал выдачу исходных данных и менял требования по газопроводу. Апелляционный суд признал аргументы значимыми только для возможного спора о неустойке, но не для вопроса о возврате аванса. Суд не назначил строительно-техническую экспертизу, посчитав имеющиеся материалы достаточными для вынесения решения. Ходатайство об истребовании дополнительных документов удовлетворили частично, но запрошенные бумаги не подтвердили позицию ответчика.

Уголовное дело в отношении руководителя СЗИК Сергея Вишневского и изъятие документации не повлияли на выводы суда. Нарушения сроков получения экспертизы наступили задолго до этих событий — обстоятельства не признали форс-мажорными. Апелляционная инстанция вернула ответчику 300 тыс. руб. с депозита суда, которые он внес для оплаты экспертизы. Постановление вступило в силу немедленно. Стороны могут обжаловать его в кассации в течение двух месяцев.

Спор стал частью крупного конфликта вокруг реконструкции трамвайной сети Саратова. Проект охватывает маршруты № 3, 6, 8 и 9, 11. Общая стоимость достигает 17,3 млрд руб. Маршрут № 3, фигурирующий в деле, является самым протяженным, его реконструкция разделена на два этапа. Первый участок от 6-й Дачной до Кировского депо планировали запустить в марте 2026 года, а второй этап (до Детского парка) — в октябре. На указанный проект область получила 2,7 млрд руб. на закупку 16 новых трамваев «Витязь».

Генеральным подрядчиком строительных работ на маршрутах № 3, 6 и 8 выступает московская компания «СП ТрансТоннельСтрой», входящая в холдинг «Мосинжпроект». В феврале 2025 года на маршруте № 8 состоялся пробный пуск трамвая. Однако и здесь возникли судебные тяжбы: «ТрансТоннельСтрой» оспаривает односторонний отказ заказчика от контракта и требует заморозить выплаты по банковским гарантиям на сумму около 1,05 млрд руб. Стоимость этого контракта за время работ выросла с 2,3 млрд до 3,2 млрд руб.

Обновление трамвайных сетей сопровождается серией уголовных дел. В конце 2024 года в отношении руководителя СЗИК Сергея Вишневского возбудили дело о мошенничестве. По версии следствия, в 2022 году компания похитила более 21 млн руб., не проведя необходимые инженерные изыскания при разработке проекта для маршрута № 9. Осужденный Вишневский получил три года обязательных работ. Также арестован бывший директор СГЭТ Владимир Прохоров. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) из-за отсутствия контроля качества проектов и согласования недостоверной документации. Прокуратура сообщала об ущербе 68 млн руб., необоснованно выплаченных СЗИК.

В августе 2025 года арестовали главного инженера МУПП «СГЭТ» Михаила Яковлева по аналогичному обвинению. По версии следствия, фигурант не проверил проекты реконструкции маршрутов № 3, 6, 8 и 9, из-за чего документацию пришлось переделывать. В конце 2025 года под следствием оказались бывший первый замглавы Саратова Дмитрий Алексеев, курировавший проект экс-зампред правительства области Павел Мигачев, министр транспорта Алексей Петаев и другие чиновники. Уголовные дела связывают с нецелевым использованием бюджетных средств и срывом сроков строительства, что привело к удорожанию всего проекта. Сергей Вишневский, находясь в СИЗО, дал показания на саратовских чиновников и управленцев.

Дарья Васенина