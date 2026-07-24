На юношескую Спартакиаду по плаванию в Пензе выделили почти 5 млн рублей

Управление спортивными сооружениями Пензенской области готовится к третьему этапу 13-й летней юношеской Спартакиады России по плаванию, который пройдет в пензенском дворце водного спорта «Сура» с 27 по 31 июля. На проживание, питание и транспортировку участников предусмотрено около 4,8 млн руб., указано на «Госзакупках».

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Всего объявлено восемь закупок по 223-ФЗ, четыре из них — у единственного поставщика. Три договора на общую сумму 1,87 млн руб. предусматривают размещение спортсменов в гостинице. Еще около 2,2 млн руб. (четыре договора) выделено на трехразовое питание. В документации отмечается, что 31 июля участников Спартакиады ожидает только завтрак. За услуги по перевозке пассажиров заплатят 740 тыс. руб.

В этом году 13-я летняя Спартакиада учащихся России по 52 видам спорта проходит в 17 регионах. В Пензенской области с 8 по 13 июля прошли соревнования по велосипедному спорту на велотреке «Сатурн». С 21 июля продолжаются соревнования по настольному теннису в дворце спорта «Буртасы». 23 июля Федерация настольного тенниса сообщила, что юные спортсмены из Свердловской области выиграли золотые медали командного турнира. Бронзу завоевали теннисистки из Самарской области.

В августе в Пензенской области пройдут финалы по триатлону (11-14 августа) и по художественной гимнастике (25-30 августа). В июне правительство региона сообщало, что область на финальном этапе представят около 200 спортсменов по 24 видам спорта. Всего на территории региона планировалось участие более 1,3 тыс. человек.

Нина Шевченко