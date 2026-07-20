Дом в стиле палаццо на Кутякова, 22 стал памятником Саратовской области

Комитет культурного наследия Саратовской области издал приказ о включении многоквартирного дома на улице Кутякова, 22 в Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Ведомство также утвердило границы территории и предмет охраны памятника, пишет пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

Дом построен в стиле советского неоклассицизма, однако облик постройки напоминает итальянские палаццо. Эта неоренессансная вариация придает зданию сходство со строениями эпохи Возрождения, пишет комитет.

Проект жилого дома для инженерно-технических работников завода «Серп и Молот» разработал архитектор Дмитрий Карпов в 1937 году. Строительство началось в 1938 году, но работы растянулись почти на полтора десятилетия. С началом Великой Отечественной войны строительство заморозили. В 1948 году дом заселили, хотя фасады еще не облицевали. Окончательно все работы завершились только в 1952 году. Жильцы вспоминали, что дом являлся самым высоким в округе.

Статус памятника позволил зафиксировать уникальные особенности здания. Все детали предмета охраны собственники должны сохранять. Фасады сохранили характерные элементы. Среди них глубокая рустовка цоколя, византийские окна пятого этажа с полуциркульными перемычками и пилястрами тосканского ордера. Над окнами расположились круглые слуховые окна чердака с декоративными волютами. Между окон разместили лепные картуши с рельефами в виде снопов колосьев, перевязанных лентой. Под крышей тянется фриз с медальонами, на которых чередуются серп и молот и розетки-ромашки. Внутри дома сохранились лестницы со ступенями из мозаичного бетона в технике терраццо, кованые ограждения и площадки с метлахской плиткой.

Никита Маркелов