«Водоканал» не смог оспорить взыскание 31 млн руб. за вред почве под Пензой

11-й Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «Водоканал» 30,8 млн руб. за вред почве в Пензенской области. Апелляционная инстанция 16 июля отклонила жалобу компании, подтвердив обоснованность иска Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

Проверка очистных сооружений в Белинском выявила разлив канализационных вод на территории около 3,3 тыс. кв. м. Пробы показали превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, кобальта, мышьяка и ртути. По ртути фоновые значения были превышены в 7,711 раз. По закону ресурсоснабжающая организация должна была сливать сточные воды в реку Чембар.

Директор «Водоканала» Валерий Пивоваров в январе 2024 года был оштрафован на 50 тыс. руб. за нарушение требований по охране почв (ч. 2 ст. 8.7 КоАП).

Компания оспаривала иск, ссылаясь на действующее решение на пользование водным объектом, незаконность повторного взыскания после административного штрафа и нецелесообразность рекультивации вместо реконструкции очистных сооружений. Суд отклонил доводы, указав, что дела об административном правонарушении и возмещении экологического вреда не исключают друг друга. Доказательствами вины признаны показания сотрудника лаборатории, протокол отбора проб и признания вины господина Пивоварова в несоблюдении природоохранного законодательства.

Нина Шевченко