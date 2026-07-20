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Омбудсмен Яна Лантратова добилась компенсации пенсионерке из Пензы за затянутое дело

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла пенсионерке из Пензы взыскать компенсацию из федерального бюджета. Поводом послужило затягивание сроков досудебного производства по уголовному делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Яна Лантратова помогла пенсионерке получить компенсацию за затянутое дело

Яна Лантратова помогла пенсионерке получить компенсацию за затянутое дело

Фото: УМВД России по Пензенской области

Яна Лантратова помогла пенсионерке получить компенсацию за затянутое дело

Фото: УМВД России по Пензенской области

В 2014 году у пожилой пензенки мошенники похитили почти 880 тыс. руб. Она сразу обратилась в полицию, но поиски злоумышленников не дали результата. Расследование затянулось и в конечном счете прекратилось без установления виновных из-за истечения сроков давности.

Аппарат федерального омбудсмена совместно с пензенским уполномоченным Владимиром Фоминым подал иск в Пензенский областной суд о взыскании компенсации за нарушение права на досудебное производство в разумный срок. Суд удовлетворил требования.

Марина Окорокова