Омбудсмен Яна Лантратова добилась компенсации пенсионерке из Пензы за затянутое дело

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла пенсионерке из Пензы взыскать компенсацию из федерального бюджета. Поводом послужило затягивание сроков досудебного производства по уголовному делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова помогла пенсионерке получить компенсацию за затянутое дело

Фото: УМВД России по Пензенской области Яна Лантратова помогла пенсионерке получить компенсацию за затянутое дело

Фото: УМВД России по Пензенской области

В 2014 году у пожилой пензенки мошенники похитили почти 880 тыс. руб. Она сразу обратилась в полицию, но поиски злоумышленников не дали результата. Расследование затянулось и в конечном счете прекратилось без установления виновных из-за истечения сроков давности.

Аппарат федерального омбудсмена совместно с пензенским уполномоченным Владимиром Фоминым подал иск в Пензенский областной суд о взыскании компенсации за нарушение права на досудебное производство в разумный срок. Суд удовлетворил требования.

Марина Окорокова