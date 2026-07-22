Пензенский губернатор задекларировал 35,6 млн рублей дохода за 2025 год

Доход губернатора Пензенской области Олега Мельниченко превысил 35,6 млн руб. в 2025 году. Такие сведения обнародовал ЦИК России перед парламентскими выборами в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX

Доходы господина Мельниченко состоят из выплат правительства Пензенской области, процентов по вкладу в «Сбербанке», зарплаты профессора ПГУ. На имя Олега Мельниченко открыт один счет с общим остатком почти в 41,3 тыс. руб.

Также глава региона владеет 1281 инвестиционным паем АО «Управляющая компания „Первая“» стоимостью более 1,3 млн руб. Сведения о недвижимости не представлены.

Нина Шевченко