Смерть не спасла от мошенничества

В Саратове против покойного экс-мэра Олега Грищенко возбудили уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, бывший глава города приватизировал корпуса медсанчасти подшипникового завода, а затем почти 15 лет сдавал их в аренду больницам. Ущерб оценили в 700 млн руб. Ранее суд изъял комплекс зданий и взыскал с компаний семьи 117 млн руб. неосновательного обогащения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Грищенко начал карьеру на саратовском подшипниковом заводе, а закончил в Государственной думе

Фото: ИА «Общественное мнение» Олег Грищенко начал карьеру на саратовском подшипниковом заводе, а закончил в Государственной думе

Фото: ИА «Общественное мнение»

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении покойного экс-мэра Саратова Олега Грищенко, сообщили «Ъ» источники в силовых структурах. Его обвиняют в приватизации корпусов медсанчасти подшипникового завода, которые затем почти 15 лет сдавались в аренду сначала городской клинической больнице, а после 2020 года — областному кардиологическому диспансеру.

Правоохранители квалифицируют это как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным «Ъ», обвинение предъявлено родственникам покойного мэра, а расследование ведет СКР. Официально в ведомстве информацию не комментируют. Ущерб оценивается в 700 млн руб.

Саратовский подшипниковый завод основан в 1938 году на юге города, а первую продукцию выпустил в 1941 году. Во время Великой Отечественной войны Государственный подшипниковый завод № 11 выпускал подшипники для авиации, танков и артиллерии, а затем работал в том числе на гражданскую отрасль.

В 1994 году завод попал в план ваучерной приватизации, сменив форму собственности на открытое акционерное общество. Среди имущества ОАО оказались и корпуса медсанчасти — семиэтажное здание больницы и четырехэтажная поликлиника, где ранее лечились сотрудники предприятия и жители прилегающих микрорайонов. Изымая объект у семьи экс-мэра, Арбитражный суд Саратовской области назвал это нарушением, поскольку предприятия должны были передавать соцобъекты муниципалитетам.

В 2004–2005 годах Олег Грищенко занимал должность депутата Саратовской областной Думы 3-го созыва. С августа 2005 года он работал первым заместителем главы администрации города Саратова, а с декабря 2005 года исполнял обязанности главы администрации — мэра города. В марте 2006 года его избрали депутатом Саратовской городской Думы и главой города Саратова. В 2011 году депутаты городской Думы переизбрали его на должность главы города. В сентябре 2016 года избрался депутатом Госдумы седьмого созыва по одномандатному округу № 163. 17 июня 2017 года Олег Грищенко умер после продолжительной болезни.

Олег Грищенко устроился на подшипниковый завод в 1993 году, в 2000 году стал заместителем генерального директора, а в 2003–2005 годах возглавлял предприятие, а, уволившись, сохранил пакет акций. В 2006 году акционеры завода создали дочернее юрлицо — ООО «Парацельс», в уставный капитал которого передали медицинские корпуса.

Прокуратура выяснила, что вопрос о передаче объектов был решен на собрании участников ООО «Парацельс» 13 февраля 2006 года, то есть единолично Олегом Мясниковым и супругой Олега Грищенко Еленой.

Суммарная стоимость объектов тогда оценивалась в 215 млн руб. В мае 2013 года ООО «Парацельс» было ликвидировано, а имущественный комплекс распределили между четырьмя правопреемниками: ООО «Геатон», ООО «Мираж», ООО «Деметра» и ООО «Крокус». Бенефициарами юрлиц остались родственники господина Грищенко, который тогда...

При этом в спорных зданиях государство продолжало оказывать гражданам медицинские услуги, для чего с владельцами регулярно заключались договоры аренды. Так, согласно акту суда от декабря 2024 года, только за 2021–2022 годы арендодатели заработали порядка 120 млн руб. — сумму признали неосновательным обогащением и взыскали по иску арендатора, областного минздрава и прокуратуры. Обжаловать решение собственники не смогли вплоть до Верховного суда.

Сам же комплекс, который только с 2010 года принес арендодателям порядка 800 млн руб., суд изъял в марте 2023 года. Решение устояло в апелляционном и окружном судах, а ВС РФ не стал выносить жалобу на рассмотрение коллегии. Тогда семья покойного мэра обратилась в Конституционный суд, который в мае 2025 года постановил, что срок оспаривания сомнительных сделок следует считать не от даты заключения, а от момента, когда профильные органы нашли нарушения.

В декабре 2024 года суд по иску прокуратуры, областного минздрава и кардиодиспансера взыскал с компаний семьи экс-мэра солидарно 117 млн руб.

В декабре 2025-го в саратовской областной думе призвали привлечь к ответственности всех виновных в незаконной приватизации. Представители семьи Олега Грищенко не смогли предоставить «Ъ» оперативный комментарий.

Никита Маркелов