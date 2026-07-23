Саратовские коммунисты обнародовали доходы перед выборами в Госдуму

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ. Партия предоставила данные в рамках регистрации федерального списка. Документы обнародованы 21 июля. В региональную группу N 24 вошли представители Калининградской и Саратовской областей. Среди них оказались действующие депутаты областного и федерального уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Бондаренко и Ольга Алимова

Фото: ИА «Общественное мнение» Николай Бондаренко и Ольга Алимова

Фото: ИА «Общественное мнение»

Ольга Алимова, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ и депутат Госдумы, задекларировала 8,8 млн руб. Эту сумму составили заработная плата в парламенте, пенсионные выплаты и банковские проценты. В собственности у коммунистки находятся участок, жилой дом и две квартиры в Саратовской области. На счетах депутата хранится 8,6 млн руб. Автомобиль в декларации не значится.

Александр Анидалов, возглавляющий фракцию КПРФ в Саратовской областной думе, указал доход 3,2 млн руб. Средства поступили от работы в региональном парламенте и процентов по вкладам в ВТБ. Кандидат владеет долями в двух квартирах, нежилым помещением и автомобилем Renault Logan. Остаток на банковских счетах составляет 362 тыс. руб.

Денис Буланов, также депутат облдумы, задекларировал 2,8 млн руб. Весь доход сформировала зарплата в региональном заксобрании. На счетах коммуниста числится 26 тыс. руб. Недвижимость и транспортные средства у кандидата отсутствуют.

Владимир Есипов получил 3,1 млн руб. Деньги поступили из областной думы, управляющей компании и банковских процентов. В собственности депутата числятся участок, дом, две квартиры, нежилое помещение и автомобиль Lada Granta. На счетах кандидата находится 362,8 тыс. руб.

Сергей Шитов задекларировал наименьший доход среди коллег по региональной группе — 660 тыс. руб. Средства поступали из областного заксобрания и отделения КПРФ. Коммунист владеет участком и домом. Другая недвижимость и машина в собственности отсутствуют. Остаток на счетах депутата составил 51 тыс. руб.

Никита Маркелов