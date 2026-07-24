ВС РФ оставил в силе передачу дела экс-чиновницы из Волгограда в Краснодар

Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы экс-начальницы департамента экономического развития и инвестиций мэрии Волгограда Анны Елисеевой, а также ее адвокатов на передачу уголовного дела из Волгограда в Первомайский райсуд Краснодара. Соответствующее определение вынесено 22 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Верховный Суд РФ Фото: Верховный Суд РФ

Анну Елисееву задержали в марте 2025 года по подозрению в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Всего по делу проходят 12 человек, включая директора и замдиректора АО «Приволжтрансстрой» Александра Гаврюченкова и Сергея Одинева, руководителя и замруководителя ООО «СЗ «Метео Комфорт» Елену Гурьянову и Захара Решетняка, а также начальника центра компетенций «ВЯЗ» Николая Муравьева.

Четвертый кассационный суд по заявлению первого заместителя Генпрокурора Анатолия Разинкина передал дело в Краснодарский край для обеспечения объективности и беспристрастности судов. Шести фигурантам продлили арест на полгода. ВС РФ отклонил жалобы защиты. Родственники госпожи Елисеевой назвали это решение антиконституционным, сообщил V1.RU.

Нина Шевченко