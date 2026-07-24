Волгоградские «Красный Октябрь» и АО «Нокссбанк» попали под санкции ЕС

Евросоюз включил в новый санкционный список волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» и АО «Нокссбанк». Решение опубликовано 23 июля на официальном сайте ЕС. Причиной названа материальная поддержка российского военно-промышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Завод «Красный Октябрь» Фото: Завод «Красный Октябрь»

«Красный Октябрь» контролирует до двух третей производства специальных сталей и сплавов в стране, включая броневую сталь для танка Т-14 «Армата» и сталь для военной авиации корпорации «МиГ». Комбинат имеет лицензии Минпромторга РФ на разработку, производство и продажу вооружения, военной техники и боеприпасов.

Завод «Красный Октябрь» был основан французским Уральско-Волжским металлургическим обществом на окраине Царицына. 25 ноября 1898 года считается официальным запуском предприятия. К 1941 году завод оставался единственным металлургическим комбинатом на юге России, выпускавшим сталь для оборонной промышленности. Современную структуру и окончательную специализацию предприятие получило после войны, основные мощности ввели в 1950–1970-х годах, указано на сайте металлургического комбината.

«Нокссбанк» попал под санкции за участие в пилотном проекте Центробанка по цифровому рублю. Банковский сектор, как указано в документе, обеспечивает значительный доход правительству.

АО «Нокссбанк» работает в Волгограде с 1995 года. С 2005 года председателем правления значится Виктор Синюков. Уставный капитал 200 млн руб.

Нина Шевченко