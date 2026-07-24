Главу КУИ Саратова подозревают в превышении полномочий

Следователи УМВД Саратова завели уголовное дело против руководителя одного из подразделений городской администрации. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый организовал снятие с кадастрового учета объектов стоимостью более 600 тыс. руб. При этом, считают силовики, фигурант знал о незаконности сноса и не имел соответствующих полномочий. Действия лишили город возможности возместить ущерб или оформить новый объект в собственность.

Дело завели по материалам прокурорской проверки. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. По данным «Ъ — Средняя Волга», фигурантом является бывший руководитель городского комитета по управлению имуществом Александр Серебряков.

Дарья Васенина