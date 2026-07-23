Пензенские птицеводы могут получить субсидии минсельхоза

Министерство сельского хозяйства Пензенской области объявило о старте отбора представителей АПК для получения субсидий на возмещение части затрат в сфере птицеводства. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В рамках первой меры господдержки аграрии могут заявить о компенсации расходов на приобретение суточного молодняка цыплят яичного направления. Прием заявок на Портале предоставления мер государственной поддержки стартует 23 июля и завершится 2 августа. Рассмотрение документов займет две с половиной недели — с 3 по 21 августа.

Параллельно минсельхоз открывает прием заявок на еще одну меру поддержки для птицеводов. Субсидия покроет часть затрат на технологическую модернизацию яичного производства. Заявки принимают также с 23 июля по 2 августа.

Дарья Васенина