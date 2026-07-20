«КамАЗ» построит завод трансмиссий в Столыпинском парке за 20 млрд рублей

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин анонсировал начало строительства нового промышленного объекта в Саратове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Володин Саратов» Фото: Telegram-канал «Володин Саратов»

В ходе рабочей поездки в регион он рассказал о создании в индустриальном парке высокотехнологичного предприятия. Данный проект будет реализован на площадке Столыпинского индустриального парка. Старт строительных работ запланирован на август 2026 года.

Предприятие займется выпуском трансмиссий. В номенклатуру продукции войдут коробки передач, предназначенные для грузового автомобильного транспорта. Завод будет принадлежать ПАО «КамАЗ», а объем инвестиций в проект оценивается в 20 млрд руб..

Спикер Госдумы охарактеризовал будущее производство как полностью роботизированное. По его словам, запуск предприятия повлечет за собой развитие образовательной базы в регионе. Планируется создание профильных колледжей и активизация работы в высших учебных заведениях. Также он отметил, что реализация проекта обеспечит создание высокооплачиваемых рабочих мест.

Никита Маркелов