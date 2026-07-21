Пензенский бизнес заплатил в 2026 году 1,3 миллиарда налогов свыше плана

Правительство Пензенской области подвело итоги исполнения регионального бюджета за первые шесть месяцев 2026 года. Подробности опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Доходы казны составили за отчетный период 52,1 млрд руб. или 50,8% от годовой цели. Объем налоговых и неналоговых поступлений достиг 36,9 млрд руб., превысив показатели аналогичного периода 2025 года на 4 млрд руб. С такими результатами субъект занял четвертую строчку в рейтинге регионов Приволжского федерального округа.

Перевыполнение контрольных цифр зафиксировали по налогу на прибыль организаций: фактические сборы достигли 7,8 млрд руб. Плановый показатель составлял 6,5 млрд руб. Основными драйверами роста налоговой базы назвали предприятия оптовой и розничной торговли, обрабатывающих производств, а также строительного комплекса.

Расходная часть бюджета за шесть месяцев исполнена на уровне 52,6 млрд руб. Приоритетными статьями финансирования остались оплата труда работников бюджетной сферы, социальная поддержка населения, предоставление дотаций муниципальным образованиям и лекарственное обеспечение медучреждений региона. Кассовое исполнение средств федерального бюджета в регионе достигло 54%, что на 10% опережает среднероссийский уровень, — регион занял шестое место в общенациональном рейтинге.

Власти региона также отчитались о планомерном снижении государственного долга. С начала года показатель сократился на 2,4 млрд руб., составив до 14,6 млрд руб. До конца года долг планируют уменьшить еще на 6,3 млрд руб.

Региональное правительство приступило к формированию проекта бюджета на 2027–2029 годы. Ключевым направлением назвали оптимизацию бюджетных расходов. Также чиновники планируют привлечь дополнительные источники дохода — какие именно, не уточнили.

Дарья Васенина