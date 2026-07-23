Саратовский минцифры обновит базу данных за 13 миллионов рублей

Министерство цифрового развития и связи Саратовской области модернизирует региональную систему межведомственного электронного взаимодействия. Как следует из документов, размещенных на портале «Госзакупки», ведомство заключило контракт на внедрение ETL-компонента и интеграцию системы с региональной витриной данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал «Госзакупки» Фото: Портал «Госзакупки»

Определением поставщика занималось ГКУ «Государственное агентство по централизации закупок». Получатель услуги — министерство цифрового развития и связи Саратовской области. Максимальная цена контракта — 13,253 млн руб. На момент публикации контракт не опубликовали.

«Целью является обеспечение передачи информации в региональную витрину данных из систем органов государственной власти и управления государственными внебюджетными фондами, используемых при оказании государственных и муниципальных услуг, и для формирования отчетов»,— говорится в проектной документации.

Победителем конкурса стал единственный участник. Неизвестный на данный момент подрядчик предложил выполнить работы по максимальной цене. Ему предстоит настроить автоматизированный сбор, обработку и загрузку сведений из ключевых информационных систем региона, включая систему обеспечения градостроительной деятельности и электронный социальный регистр населения. Работы должны сдать до конца года.

Подразумевается, что внедрение модуля «Опорная система» позволит централизованно принимать данные и передавать их в витрину для формирования отчетов и оказания госуслуг. По условиям контракта исполнитель также обязан передать заказчику права на используемое программное обеспечение и провести нагрузочное тестирование обновленных компонентов. Гарантия — 12 месяцев с момента подписания акта приемки.

Дарья Васенина