Суд Астрахани оштрафовал застройщика за неотчет по консервации стройки в центре

Арбитражный суд Астраханской области оштрафовал специализированного застройщика «Основа» за неисполнение в срок предписания службы строительного надзора региона (ч. 6 ст. 19.5 КоАП). Соответствующее решение опубликовано 23 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Речь идет о стройплощадке в охранной зоне пяти объектов культурного наследия. С 2023 года недостроенный восьмиэтажный дом фигурировала в нескольких судебных спорах. Объект находится рядом с памятником архитектуры «домом Чемодановой-Догадиной». В январе 2026 года администрация Астрахани подала иск о приостановке строительства.

В апреле-мае 2026 года служба стройнадзора региона провела проверку исполнения предписания от 28 августа 2025 года об устранении нарушений при консервации объекта «Жилой дом по ул. Анатолия Сергеева» в Кировском районе. Было установлено, что застройщик не представил акты разбивки осей объекта на местности, паспорта качества на материалы в полном объеме, исполнительные геодезические схемы и другие документы. Часть из них была оформлена с нарушениями, часть не соответствовала требованиям ГОСТ, отмечается в определении.

Представитель компании ссылалась на то, что документация находится в распоряжении надзорного органа, однако суд эти доводы отклонил. Также ответчик утверждал, что протокол не соответствовал требованиям КоАП РФ, а разницу в отметках проектной и исполнительной документации объяснял тем, что работы по возведению подпорной стены и бетонной подготовки велись в два этапа. Суд отклонил все доводы как необоснованные, а также принял во внимание, что компания ранее привлекалась к ответственности по аналогичным четырем делам. Застройщику назначили штраф 7 тыс. руб. По предыдущим спорам со стройнадзором фирму оштрафовали в общей сложности на 25,5 тыс. руб.

Нина Шевченко