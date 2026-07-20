Сточные воды чистой прибыли

Суд отклонил иск Росприроднадзора к МУПП «Саратовводоканал» на 123,3 млн руб. Ведомство требовало взыскать долг за негативное воздействие на среду за 2024 год. Предприятие эксплуатировало станцию аэрации без собственного разрешения, но использовало старые документы концессионера, срок которых продлили до конца года. Суд счел это законным, а доначисления за марганец, магний, натрий, кальций и кобальт необоснованными, поскольку их не выявил системный контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Саратовводоканал» вновь стал управлять городским водоотведением после расторжения концессионного соглашения с ООО «КВС» осенью 2023 года

Фото: Яндекс Карты «Саратовводоканал» вновь стал управлять городским водоотведением после расторжения концессионного соглашения с ООО «КВС» осенью 2023 года

Фото: Яндекс Карты

Арбитражный суд отклонил иск Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям к МУПП «Саратовводоканал». Ведомство требовало взыскать с предприятия 123,3 млн руб. задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Судья Роман Митюшкин вынес решение об отказе в удовлетворении требований 15 июля 2026 года.

Спор развернулся вокруг городской станции аэрации (ГСА) на Томской, 13. Объект относится к первой категории негативного воздействия. До 2024 года его эксплуатировало ООО «КВС» по концессионному соглашению. Компания получила все необходимые разрешительные документы на выбросы и сбросы загрязняющих веществ. Срок действия этих документов истекал в ноябре и декабре 2023 года, но по постановлению правительства их продлили на 12 месяцев.

В декабре 2023 года соглашение с ООО «КВС» досрочно расторгли. Губернатор Роман Бусаргин объяснял это невыполнением обязательств концессионером.

С 1 января 2024 года функции гарантирующего поставщика услуг водоснабжения и водоотведения вернулись к МУПП «Саратовводоканал», однако переходный период для оформления новых документов не установили.

Предприятие приступило к эксплуатации очистных сооружений, но не успело получить собственную разрешительную документацию. МУПП «Саратовводоканал» подало заявку на получение комплексного экологического разрешения только 20 декабря 2024 года. Разрешение оформили 4 марта 2025 года. При этом предприятие использовало для расчета платы за негативное воздействие данные производственного экологического контроля предыдущего периода. Основанием послужил перечень веществ из разрешительных документов ООО «КВС», срок действия которых продлили до конца 2024 года. Технологический процесс очистки сточных вод не изменился.

Росприроднадзор в ходе проверки выявил отсутствие у МУПП «Саратовводоканал» комплексного экологического разрешения в 2024 году. По мнению органа, предприятие должно было применить повышающий коэффициент 100 при расчете платы за выбросы и сбросы. Инспекторы также обнаружили в сточных водах дополнительные вещества — марганец, магний, натрий, кальций и кобальт. Эти вещества не вошли в декларацию предприятия. Росприроднадзор доначислил 1,06 млн руб. за выбросы и 122,26 млн руб. за сбросы и обратился в суд.

Представители МУПП «Саратовводоканал» в суде указали, что старые разрешительные документы ООО «КВС» продолжали действовать, так как их срок истекал только в конце 2024 года. Предприятие не имело временной возможности оформить новые документы до начала деятельности из-за срочного расторжения концессии. Остановить работу очистных сооружений на 12 месяцев невозможно, так как предприятие обеспечивает водой и водоотведением весь город. Заявку на комплексное экологическое разрешение подали в установленный законом срок — до 31 декабря 2024 года.

Предприятие также оспорило включение в расчет дополнительных загрязняющих веществ. «Саратовводоканал» заявил, что эти вещества выявили при разовых отборах проб в ноябре 2024 года. Производственный экологический контроль за 12 месяцев не подтвердил превышение их концентраций. Правила требуют определять платежную базу на основе данных систематического контроля, а не разовых проверок. Впоследствии эти вещества не вошли в перечень нормируемых при получении комплексного экологического разрешения.

Администрация города Саратова и комитет по ЖКХ поддержали позицию МУПП «Саратовводоканал». Они отметили, что расторжение концессии произошло экстренно, переходный период не устанавливали. Разрешительная документация ООО «КВС» признавалась действующей до получения предприятием собственного комплексного разрешения. Росприроднадзор не приостанавливал и не аннулировал старые разрешения.

Смена юридического лица не повлияла на технологию работы очистных сооружений.

Суд изучил материалы дела. Судья пришел к выводу, что МУПП «Саратовводоканал» правомерно не применило коэффициент 100. Старые разрешительные документы действовали в течение 2024 года. Предприятие подало заявку на комплексное экологическое разрешение в установленный срок. Росприроднадзор не отзывал и не приостанавливал действие старых разрешений. Технологический процесс на станции аэрации остался неизменным после передачи объекта.

У предприятия не было возможности оформить новые документы до начала деятельности из-за отсутствия переходного периода, указал суд.

Суд также признал необоснованным включение в расчет марганца, магния, натрия, кальция и кобальта. Эти вещества не выявили в ходе производственного экологического контроля. Отбор проб для инвентаризации сбросов проводится в течение 12 месяцев. Разовые отборы во время проверки не могут служить основанием для доначисления платы. В комплексное экологическое разрешение, полученное в 2025 году, эти вещества не вошли. Значит, они не относятся к нормируемым.

Арбитражный суд полностью отказал управлению Росприроднадзора в удовлетворении исковых требований. Предприятие не имеет задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Решение в законную силу не вступило, апелляционную жалобу ни одна из сторон пока не подала.

Никита Маркелов