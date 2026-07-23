Новые лимиты для охотников установили в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утвердил новые квоты на добычу охотничьих ресурсов. Соответствующий документ опубликовали на региональном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эко-парк «Олений остров» Фото: Эко-парк «Олений остров»

Постановление устанавливает предельные объемы изъятия диких животных в угодьях региона и действует до 1 августа 2027 года. Объемы добычи ежегодно рассчитывает региональный комитет природных ресурсов, опираясь на данные о популяции зверей и федеральные стандарты. За сезон 2026-2027 разрешили добыть до 3,91 тыс. сибирских косуль, 210 лосей, 364 барсуков, 51 благородного и 13 пятнистых оленей.

Власти подчеркнули необходимость строгого соблюдения установленных нормативов. Превышение разрешенных лимитов или нарушение правил охоты квалифицируется как правонарушение. За подобные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Дарья Васенина