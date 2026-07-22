В Саратове поликлинику продадут за 770 тысяч рублей

В Саратовской области продолжается приватизация государственного имущества. О новых объектах, которые войдут в перечень, говорили на заседании областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Министр области — председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко сообщила, что предлагается в соответствии с распоряжением правительства области от 10.06.2026 № 265 дополнительно включить в перечень государственного имущества, подлежащего приватизации, нежилое помещение площадью 64,9 кв. м, расположенное по адресу: город Саратов, 3-й Сосновый проезд, дом 2 А. Это помещение находилось на балансе саратовской городской поликлиники № 9. Объект не использовался с марта 2025 года, потому что в эксплуатацию ввели новое здание этого медучреждения.

Исполнительные органы власти, областные государственные учреждения в этом здании не нуждаются. Планируется, что от приватизации объекта выручат 770 тыс. руб.

Татьяна Смирнова