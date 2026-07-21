В Саратовской области некоторые медицинские объекты возводятся с опозданием

В Саратовской области есть риск, что некоторые медучреждения, которые строят по программе модернизации первичного звена здравоохранения, не сдадут вовремя. Об этом говорили на заседании комитета по социальной политике Саратовской областной думы. Замминистра здравоохранения региона Сергей Сизов рассказал подробности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Чиновник сообщил, что в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения закупят и смонтируют 43 модульные конструкции: 2 врачебные амбулатории, 3 отделения врача общей практики и 38 фельдшерско-акушерских пунктов на 466 млн руб. По контрактам, все блочно-модульные конструкции должны установить до 1 сентября. На сегодня монтируют 12 объектов.

До сих пор не все подрядчики начали монтировать свайное поле. Это касается Балтайской и Новобурасской районных больниц.

«Есть медицинские организации, которые выполнили монтаж свайного поля, провели монтаж блочно-модульной конструкции. Тем не менее, здесь возникают определенные затруднения с поставкой материала и, соответственно, на график, который указан в дорожной карте, они могут не выйти», - признал господин Сизов.

Такие же сложности возникли у Татищевской районной больницы.

Контракты заключили так, что до 1 сентября должны сдать все объекты по программе модернизации здравоохранения, но контрольная точка - 31 декабря, то есть до конца года медучреждения должны получить лицензии. Если сорвать этот крайний срок, регион оштрафуют за срыв госпрограммы.

Чиновник подытожил, что до конца года все работы точно завершат, рисков нет.

Татьяна Смирнова