Саратовские эсеры обнародовали доходы перед выборами в Госдуму

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах кандидатов в депутаты Госдумы от «Справедливой России». Партия предоставила данные в рамках регистрации федерального списка и одномандатных округов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На момент покупки квартиры в Подмосковье Вячеслав Калинин был депутатом Саратовской областной думы

Фото: ИА «Общественное мнение» На момент покупки квартиры в Подмосковье Вячеслав Калинин был депутатом Саратовской областной думы

Фото: ИА «Общественное мнение»

Вячеслав Калинин, депутат Саратовской областной думы и председатель регионального отделения партии, задекларировал общий доход с супругой за три последних года в размере 9,5 млн руб. Эту сумму составили заработная плата, проценты по вкладам и дивиденды. В собственности кандидата находятся доли в уставных капиталах ООО «Диалан», ООО «Версия» и ООО «Стиль Успеха». На счетах депутата хранится 111 тыс. руб., при этом в документе указано наличие 25 банковских счетов. В разделе о приобретенном имуществе господин Калинин указал квартиру в Московской области, сделка по покупке которой совершена 17 ноября 2023 года на сумму 45 млн руб. Источниками средств для приобретения названы доход по основному месту работы, накопления за предыдущие годы и кредитные обязательства.

Ангелина Ревина, кандидат по Саратовскому одномандатному округу, указала доход 399 тыс. руб. Средства поступили от заработной платы и процентов по вкладам. Недвижимость и транспортные средства в собственности кандидата отсутствуют. На счетах числится 294 тыс. руб., при этом в декларации зафиксировано наличие 50 банковских счетов.

Ольга Бондарева, выдвинутая в Балаковском округе, задекларировала доход 656 тыс. руб. Деньги поступили от работы в гаражно-строительном и жилищно-строительном кооперативах, а также от регионального отделения партии. В собственности эсерки находятся земельный участок, жилой дом и доли в двух квартирах в Саратовской области. На трех банковских счетах кандидата хранится 50 тыс. руб.