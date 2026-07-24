«Газпром» отменил лимиты на АИ-92 в Волгоградской области

В Волгоградской области «Газпром» отменил лимиты на отпуск АИ-92 на своих АЗС. Ограничения на другие марки бензина пока сохраняются, сообщили в пресс-службе облпромторга и ТЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгоградской области частично сняты ограничения на топливо

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX В Волгоградской области частично сняты ограничения на топливо

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Лимит на отпуск АИ-95 на заправках «Газпрома» в регионе сохранен в размере 30 л за одну транзакцию в городе, 50 л — на трассе. Дизельное топливо можно залить в размере 60 л в черте города, 100 л — за пределами.

Сеть АЗС «Лукойл» пока сохраняет ограничения по отпуску всех марок бензина в размере 40 л за одну заправку. Ограничения касаются и городских АЗС, и тех, что на трассе. Лимит на дизель — 60 л в городе и 200 л — за городом.

В ведомстве просят водителей заправлять автомобили по мере необходимости и не закупаться топливом впрок.

Марина Окорокова