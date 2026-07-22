Саратовский суд отказал приюту в праве на здание, животных выдворяют с участка

Арбитражный суд Саратовской области 13 июля отказал благотворительному фонду помощи бездомным животным «Добродетель» в признании права собственности на нежилое одноэтажное здание площадью 26,3 кв. м на участке в 1,8 тыс. кв. м в районе балки 2-й Гуселки в Волжском районе Саратова. Резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фонд арендует землю с октября 2021 года под ветеринарное обслуживание и содержание бездомных животных. На этой территории в вольерах содержится более 100 собак и шесть кошек. Само здание используется для изоляции и лечения животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Директор фонда Елена Кузнецова пояснила «Ъ-Средняя Волга», что участок был получен в аренду через торги сроком на четыре года и девять месяцев. Сегодня, 22 июля, приют должен освободить участок, поскольку действующее законодательство не предусматривает продление такого договора аренды. Елена Кузнецова уточнила, что планировала выкупить участок, чтобы в будущем обезопасить приют, собак и фонд. «Когда мы начали этим заниматься, оказалось, нам даже аренду продлевать не хотят. Какая речь может идти о приобретении собственности?» — сказала владелица приюта.

Чтобы продлить аренду участка без новых торгов, за счет благотворительных средств построили капитальное здание для содержания животных во время лечения, после стерилизации и вакцинации в зимний период. Новая постройка активно использовалась по целевому назначению, отмечается в в акте суда. До начала строительства госпожа Кузнецова обращалась в региональный минстрой с информацией о необходимости возведения такого объекта. Согласно определению Волжского райсуда Саратова, который изначально — с октября 2025 года — рассматривал дело, разрешение на строительство получено не было из-за отсутствия средств на проектную документацию, которая стоила не менее 250 тыс. руб. Районный суд учел, что деньги благотворителей могли идти только по целевому назначению — на корм, лечение, строительство вольеров, стерилизацию, вакцинацию.

В выдаче акта ввода объекта в эксплуатацию министерство фонду отказало, рекомендовав узаконить здание через суд. Но представители мэрии Саратова, комитета по управлению имуществом города и минстроя на слушание не явились., указано в определении. «Администрация один раз в начале [разбирательства] была и высказалась против. Мы были на приеме у мэра Игоря Молчанова. Нам сказали, что якобы позицию в суде скорректируют, но потом на заседание никто не пришел», — рассказала директор фонда.

В декабре Волжский районный суд Саратова постановил передать дело по подсудности в Арбитражный суд региона. Итоговое слушание состоялось 13 июля, о чем представители БФ «Добродетель» не были извещены, отметила Елена Кузнецова. Она добавила, что объяснений до сих пор не поступало. Директор фонда намерена обжаловать решение. 20 июля госпожа Кузнецова направила в администрацию обращение с просьбой не предпринимать никаких действий в отношении участка до разрешения спора в апелляции.

Под публикациями в социальных сетях благотворительного фонда жители сообщают, что направляют обращения в администрацию губернатора Романа Бусаргина, центр управления регионом (ЦУР) в Саратовской области. Заявителям в ЦУР поясняют, что продление договора аренды, заключенного по итогам аукциона, законодательством не предусмотрено. Вместе с тем региональный закон «О земле» допускает предоставление участка без торгов для размещения приютов для животных в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для этого необходимо обратиться в комитет по управлению имуществом Саратовской области. При этом на момент обращения участок должен быть свободен от прав третьих лиц и расположенных на нем объектов недвижимости.

Нина Шевченко