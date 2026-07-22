Персонал «Михайловского» в Астрахани просит СКР оградить магазин от давления

Сотрудники астраханского гастронома «Михайловский» просят руководителя СКР Александра Бастрыкина и главу регионального СК Ибрагима Могушкова оградить предприятие от необоснованного давления. Видеоролик опубликовал «Арбуз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Работники отметили, что желают до конца разобраться в ситуации с отравлением астраханцев, предположительно, рыбными котлетами из магазина. Они заявили, что готовы предоставить всю информацию для проверки. Также персонал попросил следствие полностью не закрывать предприятие, работающее с 1995 года.

В ролике упоминается, что в гастрономе работает 480 человек, а количество покупателей насчитывает десятки тысяч. Общепит за все время работы не получал серьезных нареканий.

Напомним, «Михайловский» возобновил свою работу 18 июля спустя 22 дня после закрытия. В конце июня Советский районный суд назначил административное наказание владельцу гастронома Михаилу Дербасову по статье 6.6 КоАП РФ в виде приостановки деятельности предприятия на 30 дней. Поводом стало заболевание более 25 астраханцев сальмонеллезом, которое связывали с употреблением готовой продукции из магазина.

15 июля господин Дербасов попросил о досрочном открытии предприятия в связи с устранением выявленных Роспотребнадзором нарушений. Среди них были непромаркированные швабры и помойные ведра, отсутствие халатов для посещения сотрудниками туалета и приборов для измерения воздуха в одном из цехов. Взаимосвязь между сальмонеллезом и употреблением продукции из «Михайловского» надзорное ведомство не установило.

В региональном СУ СКР продолжается расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Марина Окорокова