Атаки на Wildberries, новый премьер Великобритании и 21-й пакет санкций
Чем запомнилась неделя 20–25 июля: цифры, цитаты и факты
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Инициативы недели
День хоккея появится в России, его будут отмечать 22 декабря. Такой указ подписал Владимир Путин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Минобороны проработать вопрос о военных сборах для депутатов.
Аграриям предложили перейти на топливо с повышенным содержанием серы.
80-летний президент Никарагуа Даниэль Ортега решил отменить выборы в стране.
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о морской блокаде Саудовской Аравии.
Цитаты недели
«Будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками» (президент РФ Владимир Путин поблагодарил КНДР за помощь в проведении СВО).
«Если мир наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и концепциям» (госсекретарь США Марко Рубио об украинском конфликте после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым).
«Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране,— это не оппозиция, а предатели и преступники» (спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политики за рубежом не могут представлять российскую политическую оппозицию).
«Ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно» (замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев о кризисе на топливном рынке).
«Всех, кто не умеет работать,— в армию и на южную границу. В лес» (президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять плохо работающих охранять границу с Украиной).
«Переходить надо не с иностранного на российское, а с хорошего на лучшее» (гендиректор «ТризТеха» Денис Кораблев о терниях импортозамещения в интервью «Ъ»).
Цифры недели
Из-за атак БПЛА повреждены 8% логистических мощностей Wildberries. Инвесторы отреагировали на удары распродажей акций Ozon, чьи котировки рухнули на 14%.
Три объекта «Мираторга» в Климовском районе Брянской области подверглись атаке БПЛА.
Единороссы отчитались о своем благосостоянии: 56 губернаторов и 220 депутатов Думы, включая ее руководство.
ЕС принял 21-й пакет санкций против РФ. Введены рекордные за последние четыре года ограничения против 218 физических и юридических лиц.
20 июля индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов впервые с начала октября 2022 года.
ВОЗ: к 2050 году число новых онкологических диагнозов в мире вырастет на 27%, в России — на 13%.
Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4900 м и запретила транзитные пролеты через него.
Золотые резервы Центробанка сократились до 73,4 млн тройских унций. Это минимальное значение с февраля 2020 года.
Ввод 46,4% строящихся в Москве и области складов будет перенесен на 2027 год.
Продажи российской сельхозтехники выросли на 11% в рублевом выражении, до 85,5 млрд руб.
Производство птицы на убой в июне сократилось на 5,8%.
МВД РФ: Преступность в России за полгода упала на 16%.
Президент США объявил Оттаве 50-процентные пошлины.
Европейская жара нанесла ущерб зерновому рынку на сумму более €2 млрд.
По букве закона
Госдума РФ расширила возможности для осужденных заключить контракт с Минобороны. В частности, снимаются ограничения на службу для граждан, осужденных за участие в банде и контрабанду наркотиков.
Минпросвещения опубликовало список книг о СВО для школьных библиотек. Раздел «Za наших» в списке литературы для 5–9 классов включает книги «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» Олега Роя и «Герои СВО. Символы российского мужества» Михаила Федорова.
Минфин РФ впервые отложил размещение гособлигаций на неопределенный период.
Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца 2027 года.
Верховный суд РФ признал экстремистскими и запретил хакерские объединения «Киберпартизаны BY» (Cyberpartizans) и Silent Crow («Молчаливый ворон»).
Бывшего начальника ЦНИИ Минобороны полковника Андрея Протасова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 20 млн руб.
Crocus Group Араза Агаларова пытается через суд взыскать с «Ингосстраха» 1,68 млрд руб., чтобы возместить убытки за сгоревший концертный зал «Крокус Сити Холл».
Французский парламент одобрил резонансный законопроект, который запрещает детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями.
Отставки и назначения
Новым премьер-министром Великобритании стал бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Новым главкомом стал генерал-майор Михаил Драпатый.
Сделки недели
Столичный аэропорт Внуково станет партнером Шереметьево при управлении Домодедово.
MR Group Романа Тимохина продала Tekta Group 1,1 га на Планетной улице в Москве.
Американская фирма ReconCraft начнет выпуск украинских беспилотных катеров Magura по соглашению с Uforce.