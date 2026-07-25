Атаки на Wildberries, новый премьер Великобритании и 21-й пакет санкций

День хоккея появится в России, его будут отмечать 22 декабря. Такой указ подписал Владимир Путин.

Цитаты недели

«Будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками» (президент РФ Владимир Путин поблагодарил КНДР за помощь в проведении СВО).

«Если мир наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и концепциям» (госсекретарь США Марко Рубио об украинском конфликте после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым).

«Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране,— это не оппозиция, а предатели и преступники» (спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политики за рубежом не могут представлять российскую политическую оппозицию).

«Ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно» (замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев о кризисе на топливном рынке).

«Всех, кто не умеет работать,— в армию и на южную границу. В лес» (президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять плохо работающих охранять границу с Украиной).

«Переходить надо не с иностранного на российское, а с хорошего на лучшее» (гендиректор «ТризТеха» Денис Кораблев о терниях импортозамещения в интервью «Ъ»).