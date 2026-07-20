Путин объявил 22 декабря Днем хоккея
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 22 декабря будет отмечаться День хоккея. В документе отмечается, что дата установлена с целью «популяризации и развития хоккея» в стране.
Дату выбрал Минспорт. 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею. Первым чемпионом страны стало московское «Динамо».
День хоккея ранее на уровне профессионального сообщества отмечался 1 декабря. В этот день была учреждена Федерация хоккея СССР.
Инициатива по установлению 22 декабря Днем хоккея исходит от Министерства спорта РФ, которое разработало соответствующий проект президентского указа по поручению администрации президента РФ. Хотя ранее, с 2007 года, Всероссийский день хоккея отмечался 1 декабря по предложению трехкратного олимпийского чемпиона и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, новая дата выбрана в связи с тем, что 22 декабря 1946 года состоялся первый матч первенства СССР, что считается днем рождения российского хоккея.
Президент России Владимир Путин является давним поклонником хоккея и регулярно играет в него, что подтверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин активно поддерживает развитие хоккея в стране, в том числе инициировал создание Ночной хоккейной лиги в 2011 году, которая направлена на популяризацию и развитие любительского хоккея, а также детско-юношеского спорта. Он также поздравляет хоккейные клубы с победами в турнирах, например, ярославский «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Эта активная вовлеченность главы государства подчеркивает значимость данного вида спорта на высшем уровне и стремление к его дальнейшему развитию и популяризации в России.