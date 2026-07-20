Путин объявил 22 декабря Днем хоккея

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инициатива по установлению 22 декабря Днем хоккея исходит от Министерства спорта РФ, которое разработало соответствующий проект президентского указа по поручению администрации президента РФ. Хотя ранее, с 2007 года, Всероссийский день хоккея отмечался 1 декабря по предложению трехкратного олимпийского чемпиона и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, новая дата выбрана в связи с тем, что 22 декабря 1946 года состоялся первый матч первенства СССР, что считается днем рождения российского хоккея.

Президент России Владимир Путин является давним поклонником хоккея и регулярно играет в него, что подтверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин активно поддерживает развитие хоккея в стране, в том числе инициировал создание Ночной хоккейной лиги в 2011 году, которая направлена на популяризацию и развитие любительского хоккея, а также детско-юношеского спорта. Он также поздравляет хоккейные клубы с победами в турнирах, например, ярославский «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Эта активная вовлеченность главы государства подчеркивает значимость данного вида спорта на высшем уровне и стремление к его дальнейшему развитию и популяризации в России.