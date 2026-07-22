Главком в горле

Президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки в высшем военном руководстве страны, сместив главкома ВСУ Александра Сырского. Увольнение главного силовика, происшедшее после его конфликта с экс-министром обороны Михаилом Федоровым, стало вынужденным решением, принятым под давлением охвативших Украину протестов. Отставка Сырского, сохранявшего лояльность президенту, стала сильнейшим ударом по позициям самого Зеленского, пытающегося избежать острого политического кризиса, но утрачивающего контроль над армией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сырский

Фото: @osirskiy Александр Сырский

Фото: @osirskiy

Главная интрига украинской политики последних дней — вопрос о том, сохранит ли свою должность главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, возглавлявший украинскую армию с февраля 2024 года и до последнего момента демонстрировавший полную лояльность Владимиру Зеленскому, но ставший антигероем для украинской улицы,— разрешилась поздно вечером 21 июля.

О перестановках в высшем военном руководстве страны, в результате которых место покидающего свой пост Сырского займет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, Зеленский сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале в ночь на 22 июля. Перечисляя «заслуги» Сырского, Зеленский так и не объяснил, зачем же ему вдруг потребовалось срочно менять столь «успешного главкома». Одновременно в отставку был отправлен начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Эту должность, как объявил Зеленский днем 22 июля, займет генерал-майор Игорь Скибюк.

Новым главнокомандующим ВСУ стал 43-летний Михаил Драпатый, который, как следует из базы МВД РФ, объявлен в розыск в России.

В 2023 году СК РФ заочно предъявил обвинения Драпатому, который в 2017 и 2019 годах командовал операциями украинской армии. В этот период под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов Луганской и Донецкой народных республик, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.

После начала СВО Михаил Драпатый командовал оперативными группировками «Юг», «Каховка», «Кривой Рог» и «Херсон», был заместителем начальника генштаба ВСУ, а с ноября 2024 года — командующим сухопутными войсками ВСУ. Этот пост он покинул в июне прошлого года, после чего был назначен главой командования объединенных сил ВСУ.

В течение последнего года Драпатый оставался в тени Сырского, с которым, по информации украинских СМИ, у него был личный конфликт.

Подтверждением этой версии стало то, что 16 июля, когда был уволен министр обороны Михаил Федоров, Драпатый публично выступил в его поддержку, встав в конфликте между Сырским и Федоровым на сторону последнего. Судя по всему, именно это обстоятельство и сделало Драпатого главным претендентом на пост нового главкома ВСУ.

Министр обороны Федоров был отправлен в отставку из-за конфликта с главкомом Сырским, после чего в украинских городах вспыхнули акции протеста, получившие название «картонный Майдан».

Комментируя ситуацию последних дней, журнал The Economist 20 июля написал о том, что Зеленский совершил просчет, отправив в отставку Федорова. Как отмечает издание, этим решением украинский президент вызвал правительственный кризис и подъем митинговой стихии, способной создать угрозу и для его власти — «интенсивную турбулентность», чреватую непредсказуемыми последствиями. Источники The Economist указали на то, что «внутри страны существует огромный запрос на то, чтобы продемонстрировать, что армия меняется».

Пытаясь спустить нарастающий политический кризис на тормозах и одновременно сбить волну протестной митинговой активности, в своем видеообращении Зеленский сделал примирительный жест в адрес Федорова, одержавшего верх в аппаратной игре. Ему предложен пост, связанный с «технологическим развитием». Остается неясным, согласится ли на такую кадровую рокировку сам Михаил Федоров, учитывая, что предложение Зеленского фактически стало завуалированной попыткой лишить бывшего министра обороны его прежней роли в формировании дальнейшей стратегии ВСУ.

Как отмечает газета The Times, повысивший свой рейтинг после победы над Сырским Федоров теперь может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост.

Главным же последствием увольнения Сырского, сохранявшего лояльность президенту, станет подрыв авторитета Зеленского в глазах украинского генералитета, убедившегося в том, что президент готов легко сдавать верных ему военачальников в случае угрозы его собственной власти.

Сергей Строкань