Золотые резервы Центробанка сократились до минимума с февраля 2020 года

Золотые резервы Центробанка по состоянию на 1 июля текущего года сократились до 73,4 млн тройских унций. Об этом сообщил регулятор. Это минимальное значение с февраля 2020 года — тогда запас составлял 73,3 млн тройских унций.

Сокращение резервов продолжается с начала года. На 1 января запасы составляли 74,8 млн унций, в феврале они сократились на 300 тыс. унций. К 1 апреля запасы снизились до 74,1 млн унций, к 1 мая резерв сократился на 500 тыс. унций, спустя месяц — еще на 200 тыс. унций, до в 73,7 млн унций.

Самое резкое снижение доли золота в международных резервах России за последние 13 лет было зафиксировано в марте. По данным ЦБ, показатель упал с 47,5% до 44,6%, что стало наиболее заметной динамикой с лета 2013 года.