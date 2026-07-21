Золотые резервы Центробанка сократились до минимума с февраля 2020 года
Золотые резервы Центробанка по состоянию на 1 июля текущего года сократились до 73,4 млн тройских унций. Об этом сообщил регулятор. Это минимальное значение с февраля 2020 года — тогда запас составлял 73,3 млн тройских унций.
Сокращение резервов продолжается с начала года. На 1 января запасы составляли 74,8 млн унций, в феврале они сократились на 300 тыс. унций. К 1 апреля запасы снизились до 74,1 млн унций, к 1 мая резерв сократился на 500 тыс. унций, спустя месяц — еще на 200 тыс. унций, до в 73,7 млн унций.
Самое резкое снижение доли золота в международных резервах России за последние 13 лет было зафиксировано в марте. По данным ЦБ, показатель упал с 47,5% до 44,6%, что стало наиболее заметной динамикой с лета 2013 года.
Сокращение золотых резервов Центробанка РФ происходит на фоне глобальной тенденции: центральные банки многих стран мира продолжают накапливать золото, диверсифицируя свои золотовалютные резервы. Особенно активно это делают центробанки развивающихся стран, стремясь снизить зависимость от доллара США и защититься от геополитических рисков. Для многих интерес к золоту объясняется его долгосрочным сохранением стоимости, защитой от инфляции и отсутствием риска дефолта.
Однако Россия с 2025 года сокращает свои золотые запасы после 17 лет непрерывного пополнения, что отличает её от общей мировой тенденции. До 2020 года ЦБ РФ был крупнейшим покупателем золота, нарастив объемы более чем вдвое, но затем перестал активно приобретать металл. Уменьшение объемов золота в российских резервах часто связывают не столько с прямыми продажами, сколько с эмиссией инвестиционных и памятных монет. Намерения ЦБ РФ нарастить вложения в золото были заявлены в первом квартале, но затем он перестал публиковать данные по структуре резервов.