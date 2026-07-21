Минпросвещения опубликовало список книг об СВО для школьных библиотек
Минпросвещения опубликовало списки патриотических произведений для комплектования школьных библиотек, сообщает пресс-служба ведомства. Среди книг современных авторов — произведения о военной операции на Украине.
В частности, раздел «Za наших» в списке литературы для 5–9 классов включает книги «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» Олега Роя и «Герои СВО. Символы российского мужества» Михаила Федорова.
В тот же раздел перечня для 10–11 классов вошли произведения Николая Иванова «Суворовец Воевода», Олега Измайлова «Донбасс — сердце России», Александра Можаева «За чертой», Валерия Поволяева «Путь кочевника», Алексея Шорохова «Бранная слава», а также сборник под редакцией Татьяны Родионовой «Поэzия русской зимы».
В Минпросвещения отметили, что списки патриотических произведений наряду с литературой для школьного и внеклассного чтения уже направлены в школьные библиотеки всех российских регионов.
Публикация списков литературы о специальной военной операции является частью более широкой тенденции по интеграции темы СВО в образовательный процесс. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов, выступая перед президентом Владимиром Путиным, уже говорил о включении современных патриотических книг о СВО в списки для внеклассного чтения. Это соответствует поручению президента от 2025 года о включении в списки рекомендованных произведений для внеклассного чтения патриотической литературы современных авторов.
Помимо внеклассного чтения, информация о СВО постепенно включается в учебные программы. С осени 2023 года в школах начали использовать новые учебники истории для старших классов с разделами о военной операции, над которыми работали Владимир Мединский, Анатолий Торкунов и Александр Чубарьян. Разрабатывается также учебник истории для 5–9-х классов, который должен быть готов к следующему году (на момент публикации в 2023 году).
Наряду с учебниками, Минпросвещения одобрило показ в школах патриотических видеороликов о военной операции, а также призвало привлекать участников СВО к проведению воспитательной и военно-патриотической работы, в том числе в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Эти меры направлены на формирование у школьников определенной позиции относительно событий на Украине и усиление патриотического воспитания.
В целом, эти шаги Минпросвещения отражают стремление государства активно формировать историческую память и патриотические настроения у молодого поколения через образовательную систему, включая изменения в содержании учебников, программы внеклассного чтения и методологию преподавания.