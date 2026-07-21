Минпросвещения опубликовало список книг об СВО для школьных библиотек

Составлено ИИ-Ассистентъ

Публикация списков литературы о специальной военной операции является частью более широкой тенденции по интеграции темы СВО в образовательный процесс. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов, выступая перед президентом Владимиром Путиным, уже говорил о включении современных патриотических книг о СВО в списки для внеклассного чтения. Это соответствует поручению президента от 2025 года о включении в списки рекомендованных произведений для внеклассного чтения патриотической литературы современных авторов.

Помимо внеклассного чтения, информация о СВО постепенно включается в учебные программы. С осени 2023 года в школах начали использовать новые учебники истории для старших классов с разделами о военной операции, над которыми работали Владимир Мединский, Анатолий Торкунов и Александр Чубарьян. Разрабатывается также учебник истории для 5–9-х классов, который должен быть готов к следующему году (на момент публикации в 2023 году).

Наряду с учебниками, Минпросвещения одобрило показ в школах патриотических видеороликов о военной операции, а также призвало привлекать участников СВО к проведению воспитательной и военно-патриотической работы, в том числе в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Эти меры направлены на формирование у школьников определенной позиции относительно событий на Украине и усиление патриотического воспитания.

В целом, эти шаги Минпросвещения отражают стремление государства активно формировать историческую память и патриотические настроения у молодого поколения через образовательную систему, включая изменения в содержании учебников, программы внеклассного чтения и методологию преподавания.