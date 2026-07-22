Три объекта «Мираторга» в Брянской области атакованы ВСУ

Три объекта «Мираторга» в Климовском районе Брянской области подверглись атаке. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

На одном объекте после обстрела начался пожар. Серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов. Никто не пострадал. На другом объекте пострадал охранник, у него осколочное ранение. Состояние пациента стабильное, ему быстро оказали медпомощь. На свиноводческом комплексе «Мираторга» при атаке БПЛА был поврежден кормовоз. Водитель не пострадал.

По словам главы Брянской области Егора Ковальчука, над регионом за сутки сбили 63 беспилотника. Помимо сотрудника «Мираторга», ранения получил житель Погарского района.