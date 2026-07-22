Госдума расширила возможности для осужденных заключить контракт с Минобороны

Госдума приняла во всех трех чтениях закон о расширении списка граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ опубликован в думской базе.

Инициативу направило в Госдуму правительство менее недели назад — 17 июля. Она вносит поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Нововведения снимают ограничения на службу в ВС для граждан, осужденных за:

участие в банде и совершенных ею нападениях (ч. 2 ст. 209),

участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210),

вмешательство в работу критически важных объектов (п. «б» ч. 2 ст. 215.4),

контрабанду наркотиков (ч. 1, 2 и 3; п. «б» и «в» ч. 4 ст. 229.1),

хищение и вымогательство ядерных материалов (ч. 1 ст. 221) и некоторые другие преступления.

Запрет на службу сохраняется для граждан, осужденных за половые преступления против несовершеннолетних, терроризм, диверсии, шпионаж, госизмену и прочие преступления.

На заседании Госдумы замглавы Минобороны Виктор Горемыкин заявил, что подписавшие военный контракт осужденные будут проходить службу в специальных подразделениях под усиленным контролем. Отвечая на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева, он также отметил, что властями предусмотрены меры по недопущению ситуаций «по аналогии с Вагнером».