Преступность в России за полгода упала на 16%
За первую половину 2026 года россияне совершили 788,1 тыс. преступлений — на 16,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в опубликованном МВД сборнике «Состояние преступности в России». Тяжкий вред в результате совершенных преступлений получили 11,2 тыс. человек, а общая сумма нанесенного ущерба составила 444,3 млрд руб.
Показатели снизились почти по всем категориям преступлений. Число случаев незаконного оборота оружия сократилось на 12,8%, наркотиков — на 39,5%. Количество краж снизилось на 8,4%, мошенничества — на 21,7%. Также уменьшилось количество преступлений, совершенных с помощью информационных технологий: таких зарегистрировано более 250 тыс., что на 31,9% меньше, чем за первое полугодие 2025 года.
Рост отмечен в категории террористических (+10,2%), экстремистских (+39,1%) и экономических (+6,7%) преступлений. Из 3,4 тыс. зарегистрированных терактов 1,1 тыс. были совершены в 2026 году, из них 164 удалось предотвратить. Кроме того, снизилось число преступлений, совершенных иностранцами: за январь—июнь 2026 года полиция зарегистрировала 14,4 тыс., что на 39,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2026 году полицейские раскрыли 421,8 тыс. преступлений (на 8,9% меньше, чем в 2025 году). Нераскрытыми остаются 301,8 тыс., из которых 35,2% — тяжкие и особо тяжкие. В частности, не раскрыты 54 убийства и покушения на убийства, 102 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 94,8 тыс. краж. Большая часть преступлений (272,6 тыс.) осталась нераскрытой в связи с неустановленным лицом обвиняемого.