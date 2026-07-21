Деньгоуборочные комбайны

На рынке российской сельхозтехники впервые с 2023 года зафиксирован рост продаж в денежном выражении. Участники рынка объясняют это низкой базой и увеличением спроса на наиболее дорогостоящие машины — зерноуборочные комбайны. В штуках реализация снижается. Положение производителей техники остается критическим, уверены в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Продажи российской сельхозтехники в первом полугодии выросли на 11,2%, до 85,5 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Экспортные поставки увеличились на 4%, до 10,3 млрд руб. Это первый рост продаж с 2023 года. В январе—марте 2026 года динамика была отрицательной.

Впрочем, в штуках продажи все еще «значительно сокращаются», говорят опрошенные “Ъ” участники отрасли.

Больших структурных сдвигов не происходит, считает коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий: «Положительную динамику именно в денежном выражении можно объяснить продажей некоторых дорогих позиций». Гендиректор группы UMG Константин Николаев также отмечает, что рост реализации наблюдается в основном в сегменте зерноуборочных комбайнов — наиболее дорогостоящей техники. По данным «Росспецмаша», продажи в этом сегменте в первом полугодии выросли почти в 1,9 раза, до 1,56 тыс. штук (см. таблицу). Партнер SBS Дмитрий Бабанский объясняет это «реализацией точечных мероприятий» по стимулированию спроса на отдельные виды техники.

По мнению председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, положительные результаты в первую очередь связаны с эффектом низкой базы прошлого года. Аналогичную точку зрения высказывают в «Росспецмаше». Также на рынок повлиял отложенный спрос в преддверии уборочных работ, добавляет господин Алтынов. Впрочем, господин Непомнящий отмечает, что плановую замену парка аграрии по-прежнему откладывают: новая техника закупается, если что-то сломалось или стало непригодным для эксплуатации. По его словам, в сельском хозяйстве сохраняется низкая рентабельность в условиях роста себестоимости. «На высокий отложенный спрос мы также не рассчитываем. Закупается только необходимый минимум для полевых работ»,— поясняет топ-менеджер.

В определенной мере положительно на рынок повлияло снижение ключевой ставки, рассказывают собеседники “Ъ”.

По словам Геннадия Непомнящего, «Росагролизинг» запустил несколько выгодных программ — аграрии взяли в лизинг немного больше техники российского производства. Александр Алтынов добавляет, что ситуация с топливом подогревает спрос на отдельные сегменты. «Растут продажи опрыскивателей. Механическая борьба с сорняками из-за проблем с топливом становится дорогой или невозможной. Начинают бороться химией»,— рассказывает собеседник “Ъ”.

Производство сельхозтехники, по данным «Росспецмаша», в первом полугодии снижается почти по всем основным видам. Значительнее всего просел сегмент пресс-подборщиков — на 48,6%, до 514 штук. Производство машин для внесения удобрений упало на 34,4%, до 162 штук, кормоуборочных комбайнов — на 24%, до 79 штук, косилок — на 23,6%, до 1,19 тыс. штук, тракторов — на 14,3%, до 1,6 тыс. штук. Рост фиксируется по жаткам — на 66,8%, до 1,6 тыс. штук, опрыскивателям — на 11,7%, до 666 штук, и сеялкам — на 3,6%, до 2,16 тыс. штук.

53 процента занимают российские производители сельхозтехники на внутреннем рынке, по данным «Росспецмаша».

В ассоциации отмечают «критическое финансово-экономическое состояние большинства предприятий». В июле «Росспецмаш» направил письма премьеру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой учесть позицию членов ассоциации. В резолюции (есть у “Ъ”) предлагается установить ответственность ЦБ за рост производства, расширить перечень налоговых льгот, ограничить стоимость металла в России на уровне не выше 60% от среднемировой цены и запустить меры поддержки экспорта.

Опрошенные “Ъ” участники рынка пока сдержанны в своих прогнозах: предпосылок для значительного восстановления рынка они не наблюдают. По оценке Александра Алтынова, продажи российской и импортной сельхозтехники в 2026 году могут сократиться на 15%.

Наталия Мирошниченко