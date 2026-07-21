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Деньгоуборочные комбайны

Продажи российской сельхозтехники выросли на 11% в рублевом выражении

На рынке российской сельхозтехники впервые с 2023 года зафиксирован рост продаж в денежном выражении. Участники рынка объясняют это низкой базой и увеличением спроса на наиболее дорогостоящие машины — зерноуборочные комбайны. В штуках реализация снижается. Положение производителей техники остается критическим, уверены в отрасли.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Продажи российской сельхозтехники в первом полугодии выросли на 11,2%, до 85,5 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Экспортные поставки увеличились на 4%, до 10,3 млрд руб. Это первый рост продаж с 2023 года. В январе—марте 2026 года динамика была отрицательной.

Впрочем, в штуках продажи все еще «значительно сокращаются», говорят опрошенные “Ъ” участники отрасли.

Больших структурных сдвигов не происходит, считает коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий: «Положительную динамику именно в денежном выражении можно объяснить продажей некоторых дорогих позиций». Гендиректор группы UMG Константин Николаев также отмечает, что рост реализации наблюдается в основном в сегменте зерноуборочных комбайнов — наиболее дорогостоящей техники. По данным «Росспецмаша», продажи в этом сегменте в первом полугодии выросли почти в 1,9 раза, до 1,56 тыс. штук (см. таблицу). Партнер SBS Дмитрий Бабанский объясняет это «реализацией точечных мероприятий» по стимулированию спроса на отдельные виды техники.

Отгрузка на внутренний рынок сельскохозяйственной техники в январе—июне 2026 года

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По мнению председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, положительные результаты в первую очередь связаны с эффектом низкой базы прошлого года. Аналогичную точку зрения высказывают в «Росспецмаше». Также на рынок повлиял отложенный спрос в преддверии уборочных работ, добавляет господин Алтынов. Впрочем, господин Непомнящий отмечает, что плановую замену парка аграрии по-прежнему откладывают: новая техника закупается, если что-то сломалось или стало непригодным для эксплуатации. По его словам, в сельском хозяйстве сохраняется низкая рентабельность в условиях роста себестоимости. «На высокий отложенный спрос мы также не рассчитываем. Закупается только необходимый минимум для полевых работ»,— поясняет топ-менеджер.

В определенной мере положительно на рынок повлияло снижение ключевой ставки, рассказывают собеседники “Ъ”.

По словам Геннадия Непомнящего, «Росагролизинг» запустил несколько выгодных программ — аграрии взяли в лизинг немного больше техники российского производства. Александр Алтынов добавляет, что ситуация с топливом подогревает спрос на отдельные сегменты. «Растут продажи опрыскивателей. Механическая борьба с сорняками из-за проблем с топливом становится дорогой или невозможной. Начинают бороться химией»,— рассказывает собеседник “Ъ”.

Производство сельхозтехники, по данным «Росспецмаша», в первом полугодии снижается почти по всем основным видам. Значительнее всего просел сегмент пресс-подборщиков — на 48,6%, до 514 штук. Производство машин для внесения удобрений упало на 34,4%, до 162 штук, кормоуборочных комбайнов — на 24%, до 79 штук, косилок — на 23,6%, до 1,19 тыс. штук, тракторов — на 14,3%, до 1,6 тыс. штук. Рост фиксируется по жаткам — на 66,8%, до 1,6 тыс. штук, опрыскивателям — на 11,7%, до 666 штук, и сеялкам — на 3,6%, до 2,16 тыс. штук.

53 процента

занимают российские производители сельхозтехники на внутреннем рынке, по данным «Росспецмаша».

В ассоциации отмечают «критическое финансово-экономическое состояние большинства предприятий». В июле «Росспецмаш» направил письма премьеру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой учесть позицию членов ассоциации. В резолюции (есть у “Ъ”) предлагается установить ответственность ЦБ за рост производства, расширить перечень налоговых льгот, ограничить стоимость металла в России на уровне не выше 60% от среднемировой цены и запустить меры поддержки экспорта.

Опрошенные “Ъ” участники рынка пока сдержанны в своих прогнозах: предпосылок для значительного восстановления рынка они не наблюдают. По оценке Александра Алтынова, продажи российской и импортной сельхозтехники в 2026 году могут сократиться на 15%.

Наталия Мирошниченко

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