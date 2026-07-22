Всё ниже, и ниже, и ниже

Как стало известно “Ъ”, Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4900 м и запретила транзитные пролеты через него. Ограничения продиктованы соображениями безопасности — для снижения интенсивности полетов вокруг Москвы и ускоренной посадки в случае угрозы. Корректировки ряда маршрутов увеличивают полетное время и расходы на топливо, кроме того, при снижении высоты повышаются риски столкновения с птицами. Эксперты считают, что новые условия могут быть сохранены до конца военных действий и впоследствии распространены на регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые изменения в режиме полетов в районе Москвы продиктованы соображениями безопасности

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Новые изменения в режиме полетов в районе Москвы продиктованы соображениями безопасности

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Росавиация ограничила высоту полетов гражданских самолетов в пределах Московского узлового диспетчерского района (МУДР) до эшелона 160 (4900 м). Соответствующий NOTAM (извещение пользователей воздушного пространства) “Ъ” обнаружил в сборнике Центра аэронавигационной информации. Полеты экспериментальной и государственной авиации в районах гражданских аэродромов также ограничены эшелоном 160. Кроме того, запрещаются транзитные пролеты российских и иностранных авиакомпаний. В извещении сказано, что ограничения действуют до 26 августа. Как ожидают источники “Ъ”, действие NOTAM будет продлеваться. В МУДР находятся аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово.

В Росавиации подтвердили “Ъ” выпуск соответствующего NOTAM, но сообщили, что ограничения введены с 11 июля по 12 августа. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов»,— заявили там.

Близкий к Минтрансу собеседник “Ъ” уточнил, что до введения ограничений при прибытии в московскую воздушную зону высота полета была ограничена эшелоном 270–280 (8250–8550 м). Как рассказали “Ъ” пилоты нескольких авиакомпаний, ранее самолеты обычно заходили в зону подхода с юга и юго-востока Москвы на эшелоне 180 (5486 м), с востока и севера — на эшелоне 220 (6700 м).

Изменения, по данным источников “Ъ” в отрасли, были инициированы Минобороны в целях безопасности из-за участившихся с весны атак.

Запрет транзитных рейсов через МУДР значительно снизит интенсивность полетов в этой зоне. Снижение же допустимой высоты позволит воздушным судам (ВС) ускоренно производить посадку на ближайший аэродром. С 20 июня «до особого уведомления» Росавиация по предложению Минобороны запретила полеты легких самолетов на высоте до 5200 м в Центральной России.

В «Аэрофлоте», S7, «Уральских авиалиниях», Red Wings, Azur Air и других опрошенных “Ъ” авиакомпаниях оперативные комментарии не предоставили.

Влияние ограничений по высоте на финансовую и операционную деятельность источники “Ъ” в авиакомпаниях оценивают по-разному. Со снижением высоты расход топлива растет, уменьшается истинная скорость полета ВС, набрать экономически эффективную крейсерскую высоту можно только после выхода за пределы МУДР. В совокупности это увеличивает полетное время не более чем на 5–10 минут на рейс, «в пределах статистической погрешности», говорит один из собеседников “Ъ”. По оценкам источника “Ъ” в другой авиакомпании, полетное время на более низких высотах возрастет от 15 минут на рейс. Собеседник “Ъ” еще в одном перевозчике говорит, что расходы на топливо уже увеличились, оценить масштаб издержек смогут по итогам месяца.

По мнению источников “Ъ” в экспертном сообществе, более ощутимым станет запрет транзитных рейсов через МУДР, который коснется таких перевозчиков, как «Аэрофлот», Smartavia, «Белавиа» и др.

По подсчетам одного из источников “Ъ”, время транзитных облетов вырастет минимум на 20–30 минут. «Но условный "Аэрофлот" пока может себе позволить удлинить условный рейс Петербург—Сочи»,— говорит он. Собеседник “Ъ” допускает, что другие компании могут отказаться от некоторых транзитных рейсов при затяжном ограничении, но считает такую вероятность низкой. «Ограничения не столь масштабны, чтобы перевозчики не могли заложить эти топливные издержки в цену билета без их резкого скачка»,— считает он.

Три источника “Ъ” полагают, что снижение допустимой высоты полета повышает риски столкновения ВС с птицами. Ограничение до эшелона 160 не означает, что самолет обязательно окажется на предельно допустимой высоте, говорит пилот А320 Андрей Литвинов: выбор эшелона определяется диспетчерами, исходя из воздушной обстановки, и в зависимости от загруженности воздушного пространства, ограничений по шуму и других факторов ВС может лететь эшелоном 100 и ниже. «Если долго лететь низко, орнитологическая угроза действительно возрастает, так как, например, орлы и некоторые другие птицы летают на высоте 2000 м и выше»,— добавляет он. Хотя источник “Ъ” в одной из авиакомпаний говорит, что столкновения с птицами обычно происходят во время взлета и посадки и их количество может расти из-за сезонности и при близкой жилой застройке у аэропортов.

Собеседники “Ъ” в авиакомпаниях в целом говорят, что влияние ограничений несопоставимо по масштабу с издержками, которые перевозчики несут из-за закрытий воздушного пространства во время «Ковров».

По мнению источника “Ъ” в экспертном сообществе, снятие ограничений в Москве вряд ли будет возможно до завершения военных действий. Ряд источников “Ъ” ожидают, что аналогичные меры могут распространиться на другие регионы.

Любое удлинение маршрутов в условиях роста стоимости авиационного керосина и ослабления спроса усложнит бизнес авиакомпаниям, говорит старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко: «Но в сложившейся ситуации экономика авиаперевозок глубоко вторична».

Айгуль Абдуллина