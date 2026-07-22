Володин отправит депутатов на военные сборы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инициатива Председателя Госдумы Вячеслава Володина о военных сборах для депутатов является частью общей тенденции к усилению внимания к вопросам обороны и безопасности в российском законодательстве. С начала военной операции на Украине в 2022 году Госдумой был принят значительный пакет законов, касающихся поддержки участников СВО и их семей, а также регулирования военной службы и мобилизации. Только за 2025 год было принято 55 законов в сфере обороны и безопасности, а с 2022 года — 154 закона в поддержку участников СВО. Активно прорабатываются вопросы, связанные с обеспечением военнослужащих и их семей, а также изменения в порядке призыва на военную службу. Депутаты также рассматривают законопроекты, направленные на усиление ответственности за уклонение от воинского учета и защиту граждан от мошенников. Отмечается значительная консолидация всех фракций при принятии законов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее Вячеслав Володин уже призывал депутатов отказаться от отпусков ради работы над важными законодательными инициативами. Например, в 2023 году он предлагал им пожертвовать отпусками для разработки закона о бюджете. Он неоднократно подчеркивал, что "у политиков отпусков не бывает", а также призывал депутатов быть готовыми к внеочередным заседаниям, если этого потребует ситуация.

Эта инициатива спикера Госдумы также отражает его общий подход к работе депутатов, который характеризуется призывами к "конструктивной работе", ответственному отношению к принимаемым решениям и ориентацией на решение актуальных проблем, не отвлекаясь на "зрелища". Володин часто связывает законодательную деятельность с текущей геополитической ситуацией, подчеркивая важность поддержки страны и армии.