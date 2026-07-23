Формула Анкориджа не сошлась

Глава МИД РФ Сергей Лавров 23 июля впервые с прошлого года лично встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Главной темой встречи стала ситуация вокруг Украины. Сергей Лавров, как сообщили в МИД РФ, подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность формуле, на которой президенты РФ и США сошлись в ходе прошлогоднего саммита на Аляске. Марко Рубио же заявил, что «анкориджские» предложения «провалились», потому что они были неприемлемы для Украины, и теперь, по его словам, «нужны новые идеи и концепции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая с прошлого года личная встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио выявила, что в России и США по-разному смотрят на условия завершения конфликта на Украине

Фото: МИД РФ Первая с прошлого года личная встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио выявила, что в России и США по-разному смотрят на условия завершения конфликта на Украине

Фото: МИД РФ

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио прошла в Маниле «на полях» министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). О ее проведении попросила американская сторона. В последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио виделись в конце сентября прошлого года в Нью-Йорке, после чего общались лишь по телефону.

С российской стороны во встрече также приняли участие замглавы МИД Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской — заместитель госсекретаря по политическим делам Эллисон Хукер, посол США в Индии, спецпосланник по Центральной и Южной Азии Серджио Гор и советник при Госдепартаменте Дэн Холлер.

Когда члены делегаций заняли свои места за столом и прессу пустили в зал переговоров для протокольной съемки, американские журналисты по традиции начали выкрикивать дипломатам вопросы. Одна из журналисток поинтересовалась у Марко Рубио, будет ли он спрашивать Сергея Лаврова, помогает ли Россия Ирану наносить удары по американским мишеням. Госсекретарь промолчал. Другой журналист громко поинтересовался у Сергея Лаврова, когда Россия завершит войну на Украине. Министр в шутку призвал его «повторить погромче», но по существу тоже ничего отвечать не стал. После этого прессу попросили на выход.

Встреча продлилась всего 35 минут. У обоих министров далее были назначены другие «двусторонки», и они не стали затягивать свое общение, успев за отведенное время «сверить часы», как принято в таких случаях говорить в дипломатии.

Судя по итоговым заявлениям сторон, по главной теме — украинскому кризису — позиции России и США существенно расходятся.

«При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения»,— говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. И хоть слово «реальном» в тексте мидовского коммюнике никак не выделено, именно оно явно является ключевым в этой фразе.

В последнее время западные официальные лица и эксперты все активнее продвигают мысль, будто инициатива сейчас на стороне Украины и она может преломить ход противостояния посредством ставки на удары вглубь российской территории. Сергей Лавров, как следует из сообщения МИДа, постарался объяснить Марко Рубио, почему это представление не соответствует реалиям.

Кроме того, глава МИД РФ, как сообщается, «акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение"». И главное: «Сергей Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (в августе прошлого года.— “Ъ”) и на которые российский лидер дал согласие».

Речь идет о так называемой формуле Анкориджа, подразумевавшей среди прочего фиксацию линии фронта в Запорожье и Херсонской области, а также отказ России от продвижения в Сумской и Харьковской областях в обмен на полный вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса и официальное признание американской стороной новых границ РФ. Всего на столе переговоров тогда было 28 пунктов мирного плана, но эти были ключевыми. С идеей своего рода «размена территориями» выступили американцы. Российская сторона после некоторого раздумья ее приняла. При этом на бумаге эти «понимания» зафиксированы не были, но президент США Дональд Трамп, по сообщениям российских источников, в ходе встречи с Владимиром Путиным обещал добиваться реализации этого плана украинской стороной. Власти Украины, однако, сразу отвергли эту формулу. Не поддержали ее и европейские партнеры Киева.

Марко Рубио, выйдя к прессе после встречи с Сергеем Лавровым, охарактеризовал переговоры со своим российским коллегой как «хорошие и откровенные», но дал понять, что концепция Анкориджа для Вашингтона более не актуальна.

«Эти предложения, часто называемые 3+2, провалились, потому что мир не может быть достигнут без согласия обеих сторон. Украина тогда не приняла эти условия, и сейчас они еще менее приемлемы для Украины»,— заявил он, намекая на то, что, по мнению американской стороны, переговорные позиции Киева сегодня лучше, чем год назад. По словам госсекретаря, «для продвижения вперед требуются новые идеи и концепции». «США готовы выступить с конструктивными предложениями и сыграть позитивную роль, когда представятся подходящие возможности и условия»,— добавил он.

«Встреча министров иностранных дел России и США на полях международного форума означает, что рабочие отношения существуют и при благоприятных условиях могут быть развернуты»,— отметил в беседе с “Ъ” главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Если бы Сергей Лавров и Марко Рубио, будучи в одном месте в одно время, не встретились, это был бы, по его словам, знак: контакт отсутствует, а встреча — «нормальная рутина».

«Содержательно же случилось, если судить по официальным заявлениям, одно: констатировано, что ситуация почти за год после встречи на Аляске изменилась,— отметил он.— Были там договоренности или нет, уже не важно. Тогда их не выполнили, сейчас они уже неактуальны и по военным, и по политическим причинам». Отсылки российской стороны к Анкориджу имеют, по мнению Федора Лукьянова, один смысл: «Напомнить американской стороне, что она тогда кое-что собиралась сделать и не сделала».

«Когда переговорный процесс вернется на повестку дня, условия обсудят заново. Сейчас на повестке дня его нету, а Соединенным Штатам как условному посреднику нет стимула прилагать какие-либо усилия, чтобы его реанимировать»,— добавил эксперт. По его словам, все определяется военной динамикой, и когда она в очередной раз изменится, возможно, появится и переговорный импульс.

Елена Черненко