Лукашенко поручил отправлять плохо работающих охранять границу с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину отправлять на охрану границы с Украиной работников сельского хозяйства, которые не соблюдают трудовую дисциплину во время уборочной кампании.
Александр Лукашенко
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
«Всех, кто не умеет работать,— в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе»,— сказал господин Лукашенко на совещании по вопросам уборочной кампании 2026 года (цитата по сайту администрации президента).
То же самое касается чиновников, которые не исполняют свои обязанности, добавил белорусский президент. «Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник — в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение — в армию»,— отметил Александр Лукашенко.
«Это не значит, что мы на кого-то нападать (собираемся.— “Ъ”). Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность»,— подчеркнул господин Лукашенко.
Заявления Александра Лукашенко о необходимости усиления контроля на границе с Украиной и возможности отправки туда недисциплинированных работников не являются новыми. В течение нескольких лет после начала полномасштабной военной операции на Украине, белорусский президент неоднократно поднимал вопрос о безопасности южных рубежей. Он поручал Минобороны приводить войска в боевую готовность на гомельском и мозырском тактических направлениях, а также приказывал пограничным войскам полностью закрыть границу с Украиной, ссылаясь на пресечение попыток незаконного провоза оружия и боеприпасов. В качестве одной из мер президент поручал новому главе Госпогранкомитета создать «мощный кулак» на границе, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций можно было быстро перекрыть государственную границу.
Лукашенко также обвинял Украину в провокациях, включая полеты беспилотников над территорией Белоруссии, и заявлял о сосредоточении украинских военных у белорусской границы — по разным оценкам, от 14 до 120 тысяч человек. При этом он подчеркивал, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать, а лишь обеспечивает свою безопасность. В то же время, Александр Лукашенко высказывался о том, что Минск не будет прямо участвовать в конфликте, если украинцы не переступят границу, но будет помогать России.