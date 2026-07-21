Лукашенко поручил отправлять плохо работающих охранять границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину отправлять на охрану границы с Украиной работников сельского хозяйства, которые не соблюдают трудовую дисциплину во время уборочной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Всех, кто не умеет работать,— в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе»,— сказал господин Лукашенко на совещании по вопросам уборочной кампании 2026 года (цитата по сайту администрации президента).

То же самое касается чиновников, которые не исполняют свои обязанности, добавил белорусский президент. «Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник — в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение — в армию»,— отметил Александр Лукашенко.

«Это не значит, что мы на кого-то нападать (собираемся.— “Ъ”). Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность»,— подчеркнул господин Лукашенко.