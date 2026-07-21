Без TikTok, но с YouTube

Французский парламент одобрил резонансный законопроект, который запрещает детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Закон сделал Францию первой европейской страной, запретившей детям доступ к таким приложениям, как TikTok. При этом ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Члены Национального собрания приняли законопроект 279 голосами «за» и 81 «против». Накануне документ получил одобрение Сената. Франция стала третьей страной в мире, которая законодательно ввела такой запрет. Ранее это сделали в Бразилии и Австралии.

Новый запрет вступает в силу с 1 сентября для новых аккаунтов, а к 1 января 2027 года существующие профили пользователей младше 15 лет должны быть закрыты.

Штрафные санкции для детей или их родителей не предусмотрены. Ограничения не коснутся образовательных, научных онлайн-ресурсов и мессенджеров — например, просмотра видео на YouTube или личной переписки в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Однако для функций, приравненных к соцсетям (комментарии, каналы в мессенджерах), потребуется возрастная верификация.

В законе не уточняется, каким именно образом платформы должны проверять возраст, это будет оставлено на их усмотрение. Среди предлагаемых, но не обязательных инструментов для проверки — государственные сервисы France Connect и Docaposte, а также сторонние решения, включая оценку возраста по селфи с помощью ИИ.

Социалисты и другие представители левой оппозиции выступили против инициативы, указывая на расплывчатость механизмов подтверждения возраста.

Тем не менее Франция, чей опыт пристально изучают другие европейские страны, рассчитывает внедрить реформу уже с нового учебного года.

Еще один блок закона касается запрета на использование гаджетов в школах. Исключения могут быть прописаны во внутренних правилах отдельных учебных заведений. Также документ обязывает школы проводить воспитательно-просветительские мероприятия о вреде чрезмерного просмотра экранов для зрения и риске психологической зависимости от соцсетей.

Екатерина Наумова