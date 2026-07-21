Без TikTok, но с YouTube
Во Франции запретили социальные сети для детей до 15 лет
Французский парламент одобрил резонансный законопроект, который запрещает детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Закон сделал Францию первой европейской страной, запретившей детям доступ к таким приложениям, как TikTok. При этом ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах.
Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ
Члены Национального собрания приняли законопроект 279 голосами «за» и 81 «против». Накануне документ получил одобрение Сената. Франция стала третьей страной в мире, которая законодательно ввела такой запрет. Ранее это сделали в Бразилии и Австралии.
Новый запрет вступает в силу с 1 сентября для новых аккаунтов, а к 1 января 2027 года существующие профили пользователей младше 15 лет должны быть закрыты.
Штрафные санкции для детей или их родителей не предусмотрены. Ограничения не коснутся образовательных, научных онлайн-ресурсов и мессенджеров — например, просмотра видео на YouTube или личной переписки в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Однако для функций, приравненных к соцсетям (комментарии, каналы в мессенджерах), потребуется возрастная верификация.
В законе не уточняется, каким именно образом платформы должны проверять возраст, это будет оставлено на их усмотрение. Среди предлагаемых, но не обязательных инструментов для проверки — государственные сервисы France Connect и Docaposte, а также сторонние решения, включая оценку возраста по селфи с помощью ИИ.
Социалисты и другие представители левой оппозиции выступили против инициативы, указывая на расплывчатость механизмов подтверждения возраста.
Тем не менее Франция, чей опыт пристально изучают другие европейские страны, рассчитывает внедрить реформу уже с нового учебного года.
Еще один блок закона касается запрета на использование гаджетов в школах. Исключения могут быть прописаны во внутренних правилах отдельных учебных заведений. Также документ обязывает школы проводить воспитательно-просветительские мероприятия о вреде чрезмерного просмотра экранов для зрения и риске психологической зависимости от соцсетей.