Ягодный взрыв

Атаки БПЛА за неделю затронули пять складских объектов RWB (Wildberries) общей площадью 802 тыс. кв. м, или 14,3% всех логистических мощностей компании. Временно приостановят работу 8%. Строительство такого же объема новых складов может обойтись компании в 35,5 млрд руб. Но в ближайшей перспективе ставка, вероятно, будет сделана на пересмотр логистики — отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли селлеров со своими складами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В июле 2026 года атакам БПЛА подверглись пять логистических объектов RWB (развивает маркетплейс Wildberries) общей площадью 802 тыс. кв. м, или 14,3% всей логистической инфраструктуры компании, подсчитал “Ъ” на основе открытых данных. Это комплексы в подмосковных Коледино и Электростали (по 250 тыс. кв. м), Котовске Тамбовской области (108 тыс. кв. м), Краснодаре (100 тыс. кв. м) и Невинномысске Ставропольского края (94 тыс. кв. м).

Wildberries — крупнейший маркетплейс в России. Основными владельцами считаются Татьяна Ким и структуры Russ. Оборот RWB в России в 2025 году вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 68% год к году, до 175 млрд руб. По данным Федеральной антимонопольной службы, в начале 2024 года доля Wildberries на рынке составила 47%. В общей сложности у маркетплейса 209 логистических объектов на 5,6 млн кв. м.

Стоимость пострадавшей от пожаров недвижимости Wildberries директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров оценивает в 60 млрд руб.

Полное восстановление в итоге может понадобиться четырем объектам: комплекс в Коледино, по словам представителя RWB и опрошенных “Ъ” участников рынка электронной торговли, продолжает свою работу. Объект в Котовске планируется открыть в ближайшее время. Речь, таким образом, может идти о выбытии 444 тыс. кв. м, или 8% логистических площадей. Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости оценивает строительство того же объема складов без учета оборудования в 35,5 млрд руб.

Руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев считает, что для пострадавших складов наиболее быстрым способом решения может быть восстановление поврежденных, а не строительство с нуля аналогичных объектов. Эта схема использовалась после пожара на складе Wildberries в Шушарах Ленинградской области в начале 2022 года, к ней также прибегали Ozon и «Магнит», напоминает он.

Управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов считает, что столь заметное сокращение находящихся в обороте логистических объектов — существенная потеря для бизнеса, даже если речь идет лишь о временном сокращении пропускной способности. Это будет ощущаться в сроках доставки, в точности распределения товарных запасов и в устойчивости всей маршрутной сети, рассуждает господин Агапов.

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко обращает внимание, что пострадали важные для Wildberries объекты. Логистический центр в Краснодаре — основной хаб по снабжению юга страны.

Его выбытие вместе с Невинномысском изолирует ключевой макрорегион в период пикового спроса, поясняет гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. Проблемной он считает и потерю мегахабов в Подмосковье. «Через них проходят импортные потоки и магистральные грузы со всей страны, а на сам центральный регион приходится до половины всего потребительского спроса»,— поясняет эксперт.

Гендиректор «Байт Транзит» Алексей Шпикельман не исключает, что для решения проблемы Wildberries может потребоваться аренда дополнительных логистических мощностей. Но он предупреждает, что компоновка и запуск склада занимают не менее трех-шести месяцев. Дополнительные сложности могут возникнуть с их подбором: крупные онлайн-ритейлеры традиционно заключают соглашения о строительстве объектов под собственные нужды из-за специфических требований. Уровень текущей вакантности на складском рынке Краснодарского края, согласно оценке NF Group, в конце 2025 года составлял лишь 1,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Я прошу всех сохранять навыки цифровой гигиены, не поддаваться паническим настроениям»,— заявила сооснователь Wildberries Татьяна Ким

Фото: Пресс-служба Wildberries «Я прошу всех сохранять навыки цифровой гигиены, не поддаваться паническим настроениям»,— заявила сооснователь Wildberries Татьяна Ким

Фото: Пресс-служба Wildberries

Логичным шагом в сложившихся условиях может быть перестройка системы взаимодействия с партнерами. Алексей Москаленко говорит, что практически все селлеры Wildberries сейчас работают по модели FBO (предполагает отгрузку товаров со складов платформы). Это объясняется политикой компании. Доставка со склада селлера (модель FBS) может растянуться на четыре дня, из-за длительного ожидания такие предложения пессимизируются в выдаче, поясняется эксперт. В существующих условиях, по его мнению, целесообразно хотя бы временно переориентировать часть предпринимателей на FBS.

Президент Союза продавцов и маркетплейсов Андрей Пасынков сомневается, что перейти на работу по FBS оперативно смогут больше 5–10% селлеров. Этот формат подходит только для небольших игроков с единичными продажами. Если речь о реализации от десяти позиций в день, то работать целесообразно в рамках FBO, считает он. Оперативно перестроить эту систему селлеры, по его мнению, не смогут хотя бы из-за отсутствия собственных складских площадей.

Алексей Молодых предполагает, что одновременно Wildberries ускорит перераспределение потоков в другие регионы, предложив партнерам бесплатное или ультрадешевое хранение на удаленных складах Поволжья, Урала и Сибири. В центре страны прием, напротив, может стать дороже за счет повышающих коэффициентов и будет смещен в пользу высокооборачиваемых товаров. Еще одним вариантом выхода из ситуации господин Молодых считает привлечение сторонних логистических операторов и запуск приема заказов через сеть партнерских пунктов выдачи.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова