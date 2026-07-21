Эр-Рияд осажденный

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило 20 июля о морской блокаде Саудовской Аравии. Это произошло неделю спустя после того, как группировка, прямо поддерживаемая Ираном, официально вышла из режима прекращения огня с королевством, действовавшего с 2022 года. Триггером эскалации боевики назвали попытку близкого к Эр-Рияду центрального правительства Йемена атаковать самолет с высокопоставленными хуситами, которые 13 июля возвращались с похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Хуситская делегация не смогла сесть в аэропорту Саны — столицы страны, контролируемой йеменским мятежным движением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Osamah Abdulrahman / AP Фото: Osamah Abdulrahman / AP

О начале морской блокады Саудовской Аравии объявил 20 июля официальный представитель хуситов Яхья Сариа. «Враждебная Саудовская Аравия продолжает свою несправедливую и жестокую блокаду нашего дорогого народа уже почти 12 лет, разграбляя наши ресурсы и сохраняя полную блокаду наших портов и аэропортов по суше, в море и воздухе,— напомнил спикер йеменской группировки.— Это довело страдания нашего дорогого народа до невыносимого уровня… Это неприемлемо и недопустимо, потому что не имеет под собой никаких законных или гуманитарных оснований».

Яхья Сариа пояснил, что спусковым крючком для нового конфликта стало нападение 13 июля на аэропорт Саны, контролируемый хуситами.

В этот день центральное правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, сообщило о нанесении ударов по взлетно-посадочной полосе транспортного узла с целью помешать приземлению самолета иранской авиакомпании Mahan Air, на борту которого находилась делегация хуситов, возвращавшихся из Тегерана после церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Рейсу пришлось идти на посадку в городе Ходейда.

Несмотря на то что йеменское правительство взяло ответственность за эскалацию в Сане на себя, хуситы назначили главным виновником саудовское руководство и объявили 13 июля о выходе из режима прекращения огня с королевством, который действовал с 1 апреля 2022 года. Его условия изначально предполагали, что хуситы смогут совершать из Саны редкие рейсы в Иорданию и Египет, но полеты в Иран будут находиться под запретом. Поэтому, когда 3 июля самолет иранской Mahan Air совершил первый более чем за десять лет прямой рейс по маршруту Тегеран—Сана, Саудовская Аравия и центральное правительство Йемена восприняли это как вызов и попытку Ирана укрепить свои позиции в контролируемых хуситами районах.

Пока неясно, как хуситы будут осуществлять морскую блокаду и может ли это означать возобновление массированных нападений на международные суда у берегов Йемена. Атаковать коммерческие рейсы группировка начала после старта войны в секторе Газа в октябре 2023 года — из солидарности с группировкой «Хамас» и палестинцами. Нападения на суда хуситы прекратили только в октябре прошлого года, когда Израиль и «Хамас» договорились о введении режима прекращения огня под эгидой администрации президента США Дональда Трампа.

После того как США и Израиль приступили 28 февраля 2026 года к войне с Ираном, хуситы неоднократно обещали в качестве акции возмездия перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив — важный судоходный путь, соединяющий Красное море с Аденским заливом. Его значимость для экспорта углеводородов из Саудовской Аравии многократно выросла на фоне того, что Ормузский пролив оказался перекрыт иранскими силами.

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уже пригрозила хуситам решительными мерами в ответ на угрозы.

Как заявил ее официальный представитель бригадный генерал Турки аль-Малики, коалиционные силы «приступили к защите торговых судов», проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив. «Угрозы хуситов в адрес проходящих судов будут встречены решительно и жестко, потому что они рассматриваются как явное нарушение международного права и попадают под определение морского пиратства»,— подчеркнул генерал аль-Малики, обвинив хуситов в «дезинформации и эскалации конфликта против правительства Йемена и соседних стран».

Председатель Президентского руководящего совета Йемена (органа власти центрального правительства) Рашад аль-Алими заявил 20 июля, что хуситы «стремятся создать угрозу для международного судоходства и поставок энергоносителей». В связи с этим он призвал простых йеменцев, племена и национальные силы «сплотиться вокруг вооруженных сил (центрального правительства.— “Ъ”), чтобы положить конец перевороту». «Пришло время Йемену вернуть свое государство, а гражданам — свое достоинство. Пришло время положить конец этому кошмару, который длится дольше, чем следовало бы»,— подчеркнул господин аль-Алими, имея в виду гражданский конфликт в Йемене, идущий с 2014 года.

В свою очередь, комментируя заявления хуситов, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что объявление о блокаде Саудовской Аравии может привести к масштабной региональной эскалации.

Нил Кербелов