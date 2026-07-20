Рентабельность курам на смех

Российские аграрии в июне сократили производство птицы на убой на 5,8% год к году, до 526,8 тыс. тонн. В мае спад был менее выраженным. Птицеводы корректируют поголовье из-за снижения рентабельности и избытка предложения на внутреннем рынке. Рынок уже отреагировал на тенденцию ростом цен: оптовая стоимость на тушки бройлера в июле выросла на 27% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Объем производства сельхозорганизациями птицы на убой в России в июне 2026 года составил 526,8 тыс. тонн, следует из данных Росстата. Год к году значение сократилось на 5,8%. Это единственный вид мяса, показавший выраженное снижение. Так, производство на убой крупного рогатого скота в июне увеличилось на 4,1% год к году, до 91,1 тыс. тонн, свиней — на 3%, до 491,7 тыс., овец и коз — на 11,3%, до 1,9 тыс. тонн.

Негативный тренд на рынке птицы усугубляется. В мае производство на убой в этом сегменте снизилось на 4% год к году, до 557 тыс. тонн, в апреле было на уровне прошлого года — 572,1 тыс. тонн, в марте сократилось на 1,1%, до 580,5 тыс. тонн.

В целом в январе—июне сельхозорганизации выпустили на убой 3,29 млн тонн птицы. Снижение составило 2,7% год к году. Практически весь объем формирует курятина. На индейку в 2025 году пришлось 6,2% ото всей произведенной в России птицы, следует из данных Agrifood Strategies. Доля других видов считается незначительной.

В Минсельхозе “Ъ” пояснили, что производство птицы в России превышает потребности внутреннего рынка. Текущую динамику там связывают с сезонностью, а также со спросом и предложением внутри страны и за рубежом. Лето — традиционно непростой период для российских птицеводов. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отмечает, что плотность посадки птицы в условиях повышенных температур снижается. Потребители же могут переходить на более легкое меню.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев объясняет, что сейчас выпуск мяса птицы сокращается после прошлогоднего перепроизводства, когда объемы существенно превышали потребность. Найти возможность для сбыта излишков продукции производителям не так просто. В 2025 году, по данным Россельхознадзора, за рубеж отправилось 409,5 тыс. тонн российской птицы, или 5,6% от совокупного производства. На внутреннем рынке избыток предложения давил на цены.

Согласно Росстату, в июне в России средняя розничная стоимость охлажденной и мороженой курицы составила 238,6 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 5,1%. Это ниже годовой инфляции, составившей в июне 6,02%.

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Себестоимость производства, по мнению господина Давлеева, росла быстрее за счет увеличения стоимости кормов и других ресурсов. Одновременно выпуск мяса птицы снизился в приграничных регионах, замечает он. Согласно Росстату, в Курской области в январе—июне 2026 года аграрии произвели 54,8 тыс. тонн птицы на убой. Год к году значение сократилось на 14,2%. В Белгородской области, впрочем, показатель, наоборот, увеличился на 4,8%, до 384,3 тыс. тонн.

Ограниченный рост цен и перепроизводство еще в 2025 году привели к падению рентабельности птицеводов. Согласно Neo, в сегменте охлажденного мяса птицы средняя доходность в прошлом году снизилась с 12% до 6%, замороженного — балансирует около нуля.

Этот фактор ранее привел к снижению инвестиционной активности в отрасли и уходу с рынка части игроков: количество птицеводческих компаний за год сократилось на 2,8%, до 4,6 тыс. к началу июня.

Оставшиеся компании могли сократить поголовье. Согласно Росстату, в июне 2026 года в сельхозорганизациях было 479 млн особей птицы. Год к году значение снизилось на 1,3%. Многие компании сознательно снизили закладку инкубационного яйца, говорит господин Давлеев. Коррекция производства уже начала сказываться на оптовых ценах. Согласно подсчетам участников рынка, выполненным для отраслевых союзов, на неделе 13–19 июля оптовая стоимость тушки бройлера составила 235 руб. за 1 кг, прибавив год к году 27%. В структуре разделки заметнее всего подорожало филе — на 36% год к году, до 418 руб. за 1 кг, на втором месте бедро — на 29%, до 181 руб. Скачок цен аналитики отмечают с конца июня.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит, что в сетях предложение мяса птицы пока остается стабильным и достаточным. В зависимости от формата в магазине обычно представлено 16–280 наименований мяса птицы, 10–130 из них — курица. Остальной ассортимент формируют индейка, утка и перепелка. 95%, согласно АКОРТ, российского производства. Импорт представлен преимущественно белорусской продукцией.

Александра Мерцалова, Василий Берзин, Владимир Комаров